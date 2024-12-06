06 декабря 2024

Звезда «Уральских пельменей» сыграла свадьбу на Мальдивах. Видео

Илана Дылдина отметила с супругом десять лет совместной жизни на Мальдивах
© Служба новостей «URA.RU»
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Илана Дылдина на презентации второго сезона сериала "Обоюдное согласие". Екатеринбург, дылдина илана
Илана Дылдина решила пожениться с мужем во второй раз Фото:

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз обменялась кольцами со своим мужем Дмитрием на Мальдивах. Пара таким образом отпраздновала десять лет совместной жизни. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

«Как здорово, что мы это сделали! У меня вот колечко спустя десять лет. Мы молодожены, поженились еще разок. Мы не идеальная пара, как пишут тут многие. Просто мы те, кто всегда выбирает друг друга и путь вместе… и не одна „правота“ мира не стоит того, чтобы этого не стало», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Церемонию отпраздновали в тесном семейном кругу. Илана была с дочерью в одинаковых платьях, после семья разрезала большой праздничный торт.

Это уже второй брак артистки. Ранее Илана рассказала, что во второго своего супруга, бизнесмена Дмитрия Дылдина, она влюбилась из-за того, что он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью.

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Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз обменялась кольцами со своим мужем Дмитрием на Мальдивах. Пара таким образом отпраздновала десять лет совместной жизни. Об этом артистка рассказала в соцсетях. «Как здорово, что мы это сделали! У меня вот колечко спустя десять лет. Мы молодожены, поженились еще разок. Мы не идеальная пара, как пишут тут многие. Просто мы те, кто всегда выбирает друг друга и путь вместе… и не одна „правота“ мира не стоит того, чтобы этого не стало», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Церемонию отпраздновали в тесном семейном кругу. Илана была с дочерью в одинаковых платьях, после семья разрезала большой праздничный торт. Это уже второй брак артистки. Ранее Илана рассказала, что во второго своего супруга, бизнесмена Дмитрия Дылдина, она влюбилась из-за того, что он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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