Звезда «Уральских пельменей» сыграла свадьбу на Мальдивах. Видео

Илана Дылдина отметила с супругом десять лет совместной жизни на Мальдивах

07 декабря 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Илана Дылдина решила пожениться с мужем во второй раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз обменялась кольцами со своим мужем Дмитрием на Мальдивах. Пара таким образом отпраздновала десять лет совместной жизни. Об этом артистка рассказала в соцсетях. «Как здорово, что мы это сделали! У меня вот колечко спустя десять лет. Мы молодожены, поженились еще разок. Мы не идеальная пара, как пишут тут многие. Просто мы те, кто всегда выбирает друг друга и путь вместе… и не одна „правота“ мира не стоит того, чтобы этого не стало», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Церемонию отпраздновали в тесном семейном кругу. Илана была с дочерью в одинаковых платьях, после семья разрезала большой праздничный торт. Это уже второй брак артистки. Ранее Илана рассказала, что во второго своего супруга, бизнесмена Дмитрия Дылдина, она влюбилась из-за того, что он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз обменялась кольцами со своим мужем Дмитрием на Мальдивах. Пара таким образом отпраздновала десять лет совместной жизни. Об этом артистка рассказала в соцсетях. «Как здорово, что мы это сделали! У меня вот колечко спустя десять лет. Мы молодожены, поженились еще разок. Мы не идеальная пара, как пишут тут многие. Просто мы те, кто всегда выбирает друг друга и путь вместе… и не одна „правота“ мира не стоит того, чтобы этого не стало», — поделилась девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Церемонию отпраздновали в тесном семейном кругу. Илана была с дочерью в одинаковых платьях, после семья разрезала большой праздничный торт. Это уже второй брак артистки. Ранее Илана рассказала, что во второго своего супруга, бизнесмена Дмитрия Дылдина, она влюбилась из-за того, что он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью.