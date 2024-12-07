Пограничники нашли тела украинских уклонистов, бежавших в Румынию через горы и вплавь

В районе границы Румынии были обнаружены тела двух мужчин, которые, как предполагается, пытались нелегально пересечь границу из Украины. Об этом сообщили представители государственной пограничной службы Румынии. Один из мужчин, по предварительным данным, замерз в горах всего в 200 метрах от границы, другой был найден в реке Тиса.
«[Второе] тело обнаружили в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства и личность погибшего выясняются», — передает Пятый канал. В ведомстве отметили, что из района, где было найдено первое тело, были эвакуированы еще несколько украинских уклонистов.
В сентябре украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минное поле. Тогда пять человек были задержаны на пограничной службе. Ведомство неоднократно сообщало о попытках не желающих пополнять ряды ВСУ мужчин скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии, передает «Ридус».
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