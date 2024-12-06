06 декабря 2024

В Курганской области беременные будут получать письма патриарха Кирилла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Беременные начнут получать письмо до конца декабря Фото:

В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

«До конца декабря в Курганской области начнут выдавать письмо патриарха Кирилла. С января его начнут получать в женских консультациях Республики Удмуртия и Архангельской области. Всего в проекте состоят 18 регионов», — рассказала Москвитина РИА Новости.

Сообщалось, что на территории Курганской области запретили склонять беременных к абортам. Согласно законопроекту Курганской облдумы, нарушителям грозит административный штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина. «До конца декабря в Курганской области начнут выдавать письмо патриарха Кирилла. С января его начнут получать в женских консультациях Республики Удмуртия и Архангельской области. Всего в проекте состоят 18 регионов», — рассказала Москвитина РИА Новости. Сообщалось, что на территории Курганской области запретили склонять беременных к абортам. Согласно законопроекту Курганской облдумы, нарушителям грозит административный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...