В Курганской области беременные будут получать письма патриарха Кирилла

В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.
«До конца декабря в Курганской области начнут выдавать письмо патриарха Кирилла. С января его начнут получать в женских консультациях Республики Удмуртия и Архангельской области. Всего в проекте состоят 18 регионов», — рассказала Москвитина РИА Новости.
Сообщалось, что на территории Курганской области запретили склонять беременных к абортам. Согласно законопроекту Курганской облдумы, нарушителям грозит административный штраф.
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В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка. Об этом рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина. «До конца декабря в Курганской области начнут выдавать письмо патриарха Кирилла. С января его начнут получать в женских консультациях Республики Удмуртия и Архангельской области. Всего в проекте состоят 18 регионов», — рассказала Москвитина РИА Новости. Сообщалось, что на территории Курганской области запретили склонять беременных к абортам. Согласно законопроекту Курганской облдумы, нарушителям грозит административный штраф.