Курганский дзюдоист Лаврентьев прошел в финальный блок турнира в Японии

Поединки начнутся в 13:00
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня международного турнира в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.
«В финальный блок прошли лишь два российских спортсмена — Лаврентьев и Блиев. Поединки начнутся в 11:00 по московскому времени (13:00 по уральскому времени)», — сообщили в telegram-канале организации.
Сообщалось, что Данил Лаврентьев будет участвовать в турнире «Большой шлем». Он проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Данил заявлен в весовой категории до 73 килограммов.
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