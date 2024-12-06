06 декабря 2024

Курганский дзюдоист Лаврентьев прошел в финальный блок турнира в Японии

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Поединки начнутся в 13:00 Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня международного турнира в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.

«В финальный блок прошли лишь два российских спортсмена — Лаврентьев и Блиев. Поединки начнутся в 11:00 по московскому времени (13:00 по уральскому времени)», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что Данил Лаврентьев будет участвовать в турнире «Большой шлем». Он проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Данил заявлен в весовой категории до 73 килограммов.

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня международного турнира в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России. «В финальный блок прошли лишь два российских спортсмена — Лаврентьев и Блиев. Поединки начнутся в 11:00 по московскому времени (13:00 по уральскому времени)», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что Данил Лаврентьев будет участвовать в турнире «Большой шлем». Он проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Данил заявлен в весовой категории до 73 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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