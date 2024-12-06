06 декабря 2024

Спецназ задержал в Екатеринбурге авторитета, напавшего на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Бизнесмен был объявлен в федеральный розыск Фото:

В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна, который был в федеральном розыске. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его данным, операция прошла в Октябрьском районе 5 декабря. «Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник.

Ранее Мкртчян был судим по такой же статье. Его связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит гаишник, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна, который был в федеральном розыске. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, операция прошла в Октябрьском районе 5 декабря. «Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник. Ранее Мкртчян был судим по такой же статье. Его связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит гаишник, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...