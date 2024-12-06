Спецназ задержал в Екатеринбурге авторитета, напавшего на полицейского

07 декабря 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Бизнесмен был объявлен в федеральный розыск Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна, который был в федеральном розыске. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, операция прошла в Октябрьском районе 5 декабря. «Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник. Ранее Мкртчян был судим по такой же статье. Его связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит гаишник, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна, который был в федеральном розыске. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, операция прошла в Октябрьском районе 5 декабря. «Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник. Ранее Мкртчян был судим по такой же статье. Его связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит гаишник, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае.