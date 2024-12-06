В ХМАО резко вырос спрос на услуги для новогодних корпоративов

В ХМАО за год на почти 50% возрос интерес на услуги для новогодних корпоративов. По некоторым категориям спрос увеличился более чем в два раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Спрос на услуги для мероприятий заметно вырос. За год (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023-го) интерес к таким предложениям увеличился на 49%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Например, за год (ноябрь к ноябрю прошлого года) спрос на оформление зала вырос на 219%. На 192% увеличился интерес к аренде костюмов», — выяснили эксперты.
Также резко возрос спрос на декор: инсталляции, гирлянды и архитектурный свет. Интерес к нему вырос на 219%.Традиционно пользуются популярностью услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год их стали искать на 69% чаще. При этом все больше компаний обращают внимание на более оригинальные варианты, как танцоры, музыкальные и танцевальные коллективы.
Руководитель категории категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин отметил, что многие компании забронировали услуги ведущих, артистов и площадки для мероприятий уже к началу ноября. Он также добавил, что спрос продолжает стремительно расти каждый день.
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