06 декабря 2024

В ХМАО резко вырос спрос на услуги для новогодних корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на услуги для новогодних корпоративов в ХМАО увеличился почти на 50%
Спрос на услуги для новогодних корпоративов в ХМАО увеличился почти на 50% Фото:

В ХМАО за год на почти 50% возрос интерес на услуги для новогодних корпоративов. По некоторым категориям спрос увеличился более чем в два раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Спрос на услуги для мероприятий заметно вырос. За год (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023-го) интерес к таким предложениям увеличился на 49%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Например, за год (ноябрь к ноябрю прошлого года) спрос на оформление зала вырос на 219%. На 192% увеличился интерес к аренде костюмов», — выяснили эксперты.

Также резко возрос спрос на декор: инсталляции, гирлянды и архитектурный свет. Интерес к нему вырос на 219%.Традиционно пользуются популярностью услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год их стали искать на 69% чаще. При этом все больше компаний обращают внимание на более оригинальные варианты, как танцоры, музыкальные и танцевальные коллективы.

Руководитель категории категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин отметил, что многие компании забронировали услуги ведущих, артистов и площадки для мероприятий уже к началу ноября. Он также добавил, что спрос продолжает стремительно расти каждый день. 

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В ХМАО за год на почти 50% возрос интерес на услуги для новогодних корпоративов. По некоторым категориям спрос увеличился более чем в два раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Спрос на услуги для мероприятий заметно вырос. За год (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023-го) интерес к таким предложениям увеличился на 49%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Например, за год (ноябрь к ноябрю прошлого года) спрос на оформление зала вырос на 219%. На 192% увеличился интерес к аренде костюмов», — выяснили эксперты. Также резко возрос спрос на декор: инсталляции, гирлянды и архитектурный свет. Интерес к нему вырос на 219%.Традиционно пользуются популярностью услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год их стали искать на 69% чаще. При этом все больше компаний обращают внимание на более оригинальные варианты, как танцоры, музыкальные и танцевальные коллективы. Руководитель категории категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин отметил, что многие компании забронировали услуги ведущих, артистов и площадки для мероприятий уже к началу ноября. Он также добавил, что спрос продолжает стремительно расти каждый день. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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