В Курганской области снизилась смертность от рака молочной железы

07 декабря 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Курганские врачи освоили бронхоскопическую криобиопсию Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области снизилась смертность от рака молочной железы на 20% в 2023 году. Показатель пятилетней выживаемости онкобольных улучшился на 2,2%. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В 2023 году по сравнению с 2022 годом снижение смертности от рака молочной железы составило около 20%. Продолжается работа над выявлением онкологических заболеваний. Пациенты часто обращаются к врачам, когда болезнь прогрессирует или выявляется, как сопутствующая при лечении другого беспокоящего человека заболевания. Однако показатель пятилетней выживаемости онкобольных в 2024 году улучшился на 2,2% по сравнению с 2023 годом», — сообщили в telegram-канале департамента. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, составляет 59,1%. Также в департаменте рассказали, что врачи Курганского областного онкодиспансера освоили новый метод диагностики заболеваний легких — бронхоскопическую криобиопсию, а Курган стал седьмым городом России, где проводят такие исследования. Новый метод позволяет получить более качественные образцы тканей. Сообщалось, что в Курганской области зафиксирована самая высокая смертность от злокачественных новообразований с 2001 года. Регион лидирует по смертности от рака в России. В 2023 году смертность составила 276,5 человек на 100 тысяч населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области снизилась смертность от рака молочной железы на 20% в 2023 году. Показатель пятилетней выживаемости онкобольных улучшился на 2,2%. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В 2023 году по сравнению с 2022 годом снижение смертности от рака молочной железы составило около 20%. Продолжается работа над выявлением онкологических заболеваний. Пациенты часто обращаются к врачам, когда болезнь прогрессирует или выявляется, как сопутствующая при лечении другого беспокоящего человека заболевания. Однако показатель пятилетней выживаемости онкобольных в 2024 году улучшился на 2,2% по сравнению с 2023 годом», — сообщили в telegram-канале департамента. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, составляет 59,1%. Также в департаменте рассказали, что врачи Курганского областного онкодиспансера освоили новый метод диагностики заболеваний легких — бронхоскопическую криобиопсию, а Курган стал седьмым городом России, где проводят такие исследования. Новый метод позволяет получить более качественные образцы тканей. Сообщалось, что в Курганской области зафиксирована самая высокая смертность от злокачественных новообразований с 2001 года. Регион лидирует по смертности от рака в России. В 2023 году смертность составила 276,5 человек на 100 тысяч населения.