Украина получила вторую партию самолетов F-16 из Дании

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Новая партия F-16 доставлена на Украину
Новая партия F-16 доставлена на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила вторую партию американских истребителей F-16 от Дании. Об этом написал лидер страны Владимир Зеленский

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. <...> Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы [победили Россию]», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также добавил, что самолеты из первой партии уже давно задействованы в боях против ВС РФ.

Еще в ноябре сообщалось, что Дания передала Киеву шесть истребителей США. В МИД РФ отмечали, что эти самолеты не станут «панацеей» для Украины. Неделей ранее российские военные ударили по одному из украинских аэродромов, на котором находился истребитель F-16, отмечали в подполье.

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Украина получила вторую партию американских истребителей F-16 от Дании. Об этом написал лидер страны Владимир Зеленский.  «Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. <...>  Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы [победили Россию]», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также добавил, что самолеты из первой партии уже давно задействованы в боях против ВС РФ. Еще в ноябре сообщалось, что Дания передала Киеву шесть истребителей США. В МИД РФ отмечали, что эти самолеты не станут «панацеей» для Украины. Неделей ранее российские военные ударили по одному из украинских аэродромов, на котором находился истребитель F-16, отмечали в подполье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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