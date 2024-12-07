Украина получила вторую партию самолетов F-16 из Дании

Украина получила вторую партию американских истребителей F-16 от Дании. Об этом написал лидер страны Владимир Зеленский.
«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. <...> Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы [победили Россию]», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также добавил, что самолеты из первой партии уже давно задействованы в боях против ВС РФ.
Еще в ноябре сообщалось, что Дания передала Киеву шесть истребителей США. В МИД РФ отмечали, что эти самолеты не станут «панацеей» для Украины. Неделей ранее российские военные ударили по одному из украинских аэродромов, на котором находился истребитель F-16, отмечали в подполье.
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