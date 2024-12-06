«Бегают на четвереньках и мяукают»: курганские подростки рассказали, как относятся к квадроберам

Курганские подростки приняли участие в опросе про квадроберов

07 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Подростки рассказали, почему взрослые не любят квадроберов Фото: Илья Московец © URA.RU В России продолжает набирать популярность субкультура квадроберов — людей, считающих себя животными. Они имитируют поведение четвероногих и попадают в громкие скандалы. В рубрике «Голос поколения», название для которой выбирали подписчики telegram-канала «Курганистан», курганские подростки рассказали, как относятся к новому тренду, и поделились мнением, почему квадроберы не нравятся некоторым взрослым. Подросткам были заданы вопросы: «Скажи, ты слышал (а), что квадроберов хотят запретить в России? Как думаешь, почему они не нравятся некоторым взрослым? Как ты сам (а) относишься к квадроберам?». В опросе приняли участие девять ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Ответы участников опроса Кирилл, 16 лет: «1. Да, слышал о том, что в России обсуждается возможность запрета квадроберов. Это вызывает много обсуждений в обществе. 2. Многие люди могут не одобрять квадроберов по разным причинам. Они считают, что квадроберы могут представлять опасность для детей или окружающих. 3. Лично я считаю, что квадроберы являются деградацией современного общества». Егор, 13 лет: «1. Да. 2. Взрослым не нравится, что ребенок представляет себя животным и скачет на четвереньках, все-таки человек очень долго развивался, а теперь в другую сторону. 3. Я к ним отношусь нейтрально, они особо не мешают». Алена, 15 лет: «1. Слышала от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. 2. Потому что некоторые квадроберы наносят вред окружающим. 3. Отрицательно». Оксана, 16 лет: «1. Слышала у Екатерины Мизулиной. 2. Некоторые квадроберы вредят окружающим. 3. Нейтрально». Даня, 14 лет: «1. Я несколько раз слышал информацию, что квадроберов хотят запретить в России. 2. Они ведут себя очень недостойно в общественных местах и на улице. 3. Я отношусь к квадроберам нейтрально, если они не вредят окружающим, а если ведут себя буйно, то отношение к ним не очень». Илья, 15 лет: «1. Да. 2. Есть адекватные ребята, которые ведут себя нормально, а есть неадекватные, которые бегают, нападают и кусаются. 3. Нейтрально». Ульяна, 15 лет: «1. Знала, из интернета. 2. Потому что ребята должны развиваться, а не возвращаться к своим предкам. 3. Больше негативно». Илья, 16 лет: «1. Да, я слышал о том, что в России обсуждается возможность запрета квадроберов. 2. Взрослым могут не нравиться квадроберы по той причине, что некоторые из них пытаются нападать на прохожих. 3. Я нейтрально отношусь к квадроберам, если они не вредят окружающим». Егор, 13 лет: «1. Да. 2. Зачем людям гавкать на улице или мяукать, со стороны это выглядит очень глупо. 3. Плохо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продолжает набирать популярность субкультура квадроберов — людей, считающих себя животными. Они имитируют поведение четвероногих и попадают в громкие скандалы. В рубрике «Голос поколения», название для которой выбирали подписчики telegram-канала «Курганистан», курганские подростки рассказали, как относятся к новому тренду, и поделились мнением, почему квадроберы не нравятся некоторым взрослым. Подросткам были заданы вопросы: «Скажи, ты слышал (а), что квадроберов хотят запретить в России? Как думаешь, почему они не нравятся некоторым взрослым? Как ты сам (а) относишься к квадроберам?». В опросе приняли участие девять ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Кирилл, 16 лет: «1. Да, слышал о том, что в России обсуждается возможность запрета квадроберов. Это вызывает много обсуждений в обществе. 2. Многие люди могут не одобрять квадроберов по разным причинам. Они считают, что квадроберы могут представлять опасность для детей или окружающих. 3. Лично я считаю, что квадроберы являются деградацией современного общества». Егор, 13 лет: «1. Да. 2. Взрослым не нравится, что ребенок представляет себя животным и скачет на четвереньках, все-таки человек очень долго развивался, а теперь в другую сторону. 3. Я к ним отношусь нейтрально, они особо не мешают». Алена, 15 лет: «1. Слышала от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. 2. Потому что некоторые квадроберы наносят вред окружающим. 3. Отрицательно». Оксана, 16 лет: «1. Слышала у Екатерины Мизулиной. 2. Некоторые квадроберы вредят окружающим. 3. Нейтрально». Даня, 14 лет: «1. Я несколько раз слышал информацию, что квадроберов хотят запретить в России. 2. Они ведут себя очень недостойно в общественных местах и на улице. 3. Я отношусь к квадроберам нейтрально, если они не вредят окружающим, а если ведут себя буйно, то отношение к ним не очень». Илья, 15 лет: «1. Да. 2. Есть адекватные ребята, которые ведут себя нормально, а есть неадекватные, которые бегают, нападают и кусаются. 3. Нейтрально». Ульяна, 15 лет: «1. Знала, из интернета. 2. Потому что ребята должны развиваться, а не возвращаться к своим предкам. 3. Больше негативно». Илья, 16 лет: «1. Да, я слышал о том, что в России обсуждается возможность запрета квадроберов. 2. Взрослым могут не нравиться квадроберы по той причине, что некоторые из них пытаются нападать на прохожих. 3. Я нейтрально отношусь к квадроберам, если они не вредят окружающим». Егор, 13 лет: «1. Да. 2. Зачем людям гавкать на улице или мяукать, со стороны это выглядит очень глупо. 3. Плохо».