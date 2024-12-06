06 декабря 2024

Блогер из Сухого Лога устроил взрыв в квартире, снимая очередной ролик. Фото

У свердловчанина дома взорвалась петарда, выбила окно и глаз
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Кроме мужчины никто из жителей дома не пострадал Фото:

У жителя Сухого Лога (Свердловская область) 6 декабря в доме взорвалась петарда, выбив окно. Его госпитализировали с травмами глаза и руки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

«Инцидент с мощным хлопком петарды произошел в одной из квартир по улице Гагарина в городе Сухой Лог. В результате чего в жилище выбито окно, а хозяин — 39 летний шихтовщик местного коммерческого предприятия госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки», — передает слова полковника полицейский telegram-канал «Патрульный участок».

Пострадавший снимал видео для своего канала и пытался восстановить петарды, однако произошел взрыв. В квартире также нашли другие петарды и инструменты, их изъяли для экспертизы.

Пострадавший проживает с годовалым сыном и женой, но в момент взрыва их не было дома. Известно, что блогер в 2013 году был судим за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ) и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (статья 234 УК РФ).

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У жителя Сухого Лога (Свердловская область) 6 декабря в доме взорвалась петарда, выбив окно. Его госпитализировали с травмами глаза и руки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Инцидент с мощным хлопком петарды произошел в одной из квартир по улице Гагарина в городе Сухой Лог. В результате чего в жилище выбито окно, а хозяин — 39 летний шихтовщик местного коммерческого предприятия госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки», — передает слова полковника полицейский telegram-канал «Патрульный участок». Пострадавший снимал видео для своего канала и пытался восстановить петарды, однако произошел взрыв. В квартире также нашли другие петарды и инструменты, их изъяли для экспертизы. Пострадавший проживает с годовалым сыном и женой, но в момент взрыва их не было дома. Известно, что блогер в 2013 году был судим за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ) и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (статья 234 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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