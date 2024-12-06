Блогер из Сухого Лога устроил взрыв в квартире, снимая очередной ролик. Фото

У свердловчанина дома взорвалась петарда, выбила окно и глаз

07 декабря 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Кроме мужчины никто из жителей дома не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителя Сухого Лога (Свердловская область) 6 декабря в доме взорвалась петарда, выбив окно. Его госпитализировали с травмами глаза и руки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Инцидент с мощным хлопком петарды произошел в одной из квартир по улице Гагарина в городе Сухой Лог. В результате чего в жилище выбито окно, а хозяин — 39 летний шихтовщик местного коммерческого предприятия госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки», — передает слова полковника полицейский telegram-канал «Патрульный участок». Пострадавший снимал видео для своего канала и пытался восстановить петарды, однако произошел взрыв. В квартире также нашли другие петарды и инструменты, их изъяли для экспертизы. Пострадавший проживает с годовалым сыном и женой, но в момент взрыва их не было дома. Известно, что блогер в 2013 году был судим за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ) и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (статья 234 УК РФ). Патрульный участок Фото: Патрульный участок Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителя Сухого Лога (Свердловская область) 6 декабря в доме взорвалась петарда, выбив окно. Его госпитализировали с травмами глаза и руки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Инцидент с мощным хлопком петарды произошел в одной из квартир по улице Гагарина в городе Сухой Лог. В результате чего в жилище выбито окно, а хозяин — 39 летний шихтовщик местного коммерческого предприятия госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки», — передает слова полковника полицейский telegram-канал «Патрульный участок». Пострадавший снимал видео для своего канала и пытался восстановить петарды, однако произошел взрыв. В квартире также нашли другие петарды и инструменты, их изъяли для экспертизы. Пострадавший проживает с годовалым сыном и женой, но в момент взрыва их не было дома. Известно, что блогер в 2013 году был судим за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ) и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (статья 234 УК РФ).