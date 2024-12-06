Челябинцам рассказали, как бросить курить за пару месяцев

Для тех, кто хочет бросить курить, но никак не может, создали специальный курс. Он длится от двух до шести месяцев. Об этом рассказала медицинский психолог челябинской клинической больницы №9 Галина Архипкина.
«Специалист определяет индекс курильщика: узнает стаж курения, оценивает состояние здоровья и риск развития хронических заболеваний, определяет уровень мотивации. После этого человеку разрабатывают индивидуальную программу отказа от вредной привычки. Курс реабилитации у всех разный — от двух-трех месяцев до полугода», — поделилась эксперт.
Психолог уточнила, что процесс отказа от курения происходит поэтапно. В начале курса пациентам советуют постепенно уменьшать количество выкуриваемых сигарет, прежде чем полностью от них отказаться. Лишь немногие способны бросить курить за один день, и это считается нормой. Работая с психологом, человек может пройти два или три цикла лечения.
В Челябинской области работают 62 кабинета по оказанию помощи курящим. Их адреса можно найти на сайте Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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