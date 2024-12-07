В Воронеже выпавшего с балкона многоэтажки мужчину приняли за беспилотник

Горящий мужчина упал на машину в центре Воронежа
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Очевидцы происшествия приняли горящего мужчину, который выпал из окна, за БПЛА
Очевидцы происшествия приняли горящего мужчину, который выпал из окна, за БПЛА Фото:

В Воронеже горящий мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Очевидцы происшествия, проживающие в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина, приняли происходящее за падение беспилотника и сообщили в полицию. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Воронеже парень выпал из окна. <...> Сегодня ночью жители дома в ЖК „Сердце города“ на улице Куколкина проснулись от шума и яркого света. Кто-то даже позвонил в полицию с сообщением об упавшем беспилотнике», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что мужчина во время падения горел. 

Человек упал на автомобиль, в результате чего транспортное средство загорелось. Жители ЖК попытались потушить пламя, однако спасти мужчину не удалось. В расследование подключился СК, утверждается в канале. 

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В Воронеже горящий мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Очевидцы происшествия, проживающие в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина, приняли происходящее за падение беспилотника и сообщили в полицию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Воронеже парень выпал из окна. <...> Сегодня ночью жители дома в ЖК „Сердце города“ на улице Куколкина проснулись от шума и яркого света. Кто-то даже позвонил в полицию с сообщением об упавшем беспилотнике», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что мужчина во время падения горел.  Человек упал на автомобиль, в результате чего транспортное средство загорелось. Жители ЖК попытались потушить пламя, однако спасти мужчину не удалось. В расследование подключился СК, утверждается в канале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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