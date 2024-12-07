В Воронеже выпавшего с балкона многоэтажки мужчину приняли за беспилотник

В Воронеже горящий мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Очевидцы происшествия, проживающие в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина, приняли происходящее за падение беспилотника и сообщили в полицию. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Воронеже парень выпал из окна. <...> Сегодня ночью жители дома в ЖК „Сердце города“ на улице Куколкина проснулись от шума и яркого света. Кто-то даже позвонил в полицию с сообщением об упавшем беспилотнике», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что мужчина во время падения горел.
Человек упал на автомобиль, в результате чего транспортное средство загорелось. Жители ЖК попытались потушить пламя, однако спасти мужчину не удалось. В расследование подключился СК, утверждается в канале.
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