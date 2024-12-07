В Госдуме раскрыли нюанс двойной пенсии в декабре

Депутат Бессараб: ряд россиян получат двойную пенсию в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2025 года планируется индексация страховых пенсий на 7,3%
С 2025 года планируется индексация страховых пенсий на 7,3% Фото:

Ряд россиян, которые получают свои пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, получат двойную выплату в декабре — за декабрь и январь. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с третьего по восьмое, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что остальные пенсионеры, получающие выплаты позже, получат пенсии по привычному графику.

С 2025 года ожидается индексация страховых пенсий на 7,3%, что окажет влияние на размеры выплат в январе. В 2025 году на эти цели запланировано выделение суммы в 824 миллиарда рублей.

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Ряд россиян, которые получают свои пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, получат двойную выплату в декабре — за декабрь и январь. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с третьего по восьмое, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что остальные пенсионеры, получающие выплаты позже, получат пенсии по привычному графику. С 2025 года ожидается индексация страховых пенсий на 7,3%, что окажет влияние на размеры выплат в январе. В 2025 году на эти цели запланировано выделение суммы в 824 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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