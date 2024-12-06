Полиция Челябинска совместно с подразделениями Росгвардии по региону устроили проверку в одном из ночных клубов. Силовиков интересовали факты незаконной торговли алкоголем и наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по области.
«Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплексной проверки полицейскими выявлены нарушения продажи алкогольной продукции: в клубе осуществлялась торговля алкоголем без лицензии», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
В отношении владельца клуба возбудили административное дело за незаконный оборот алкоголя. Спиртное изъяли. Кроме того, в отделение полиции доставили нескольких посетителей заведения для проверки и установления личности.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию в ресторане «Гриль Хаус». Они задержали членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах.
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