Происшествия Криминал В Челябинске силовики устроили облаву на ночной клуб. Видео 07 декабря 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + В челябинском клубе полицейские изъяли алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция Челябинска совместно с подразделениями Росгвардии по региону устроили проверку в одном из ночных клубов. Силовиков интересовали факты незаконной торговли алкоголем и наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по области. «Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплексной проверки полицейскими выявлены нарушения продажи алкогольной продукции: в клубе осуществлялась торговля алкоголем без лицензии», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. В отношении владельца клуба возбудили административное дело за незаконный оборот алкоголя. Спиртное изъяли. Кроме того, в отделение полиции доставили нескольких посетителей заведения для проверки и установления личности. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию в ресторане «Гриль Хаус». Они задержали членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полиция Челябинска совместно с подразделениями Росгвардии по региону устроили проверку в одном из ночных клубов. Силовиков интересовали факты незаконной торговли алкоголем и наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по области. «Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплексной проверки полицейскими выявлены нарушения продажи алкогольной продукции: в клубе осуществлялась торговля алкоголем без лицензии», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. В отношении владельца клуба возбудили административное дело за незаконный оборот алкоголя. Спиртное изъяли. Кроме того, в отделение полиции доставили нескольких посетителей заведения для проверки и установления личности. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию в ресторане «Гриль Хаус». Они задержали членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям