06 декабря 2024

В Челябинске силовики устроили облаву на ночной клуб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-молл территории проекта парка "Притяжения". Магнитогорск, пиво, бар, алкоголь, крафтовое пиво, спиртное
В челябинском клубе полицейские изъяли алкоголь Фото:

Полиция Челябинска совместно с подразделениями Росгвардии по региону устроили проверку в одном из ночных клубов. Силовиков интересовали факты незаконной торговли алкоголем и наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по области.

«Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплексной проверки полицейскими выявлены нарушения продажи алкогольной продукции: в клубе осуществлялась торговля алкоголем без лицензии», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В отношении владельца клуба возбудили административное дело за незаконный оборот алкоголя. Спиртное изъяли. Кроме того, в отделение полиции доставили нескольких посетителей заведения для проверки и установления личности.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию в ресторане «Гриль Хаус». Они задержали членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах.

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Полиция Челябинска совместно с подразделениями Росгвардии по региону устроили проверку в одном из ночных клубов. Силовиков интересовали факты незаконной торговли алкоголем и наркотиками. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по области. «Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплексной проверки полицейскими выявлены нарушения продажи алкогольной продукции: в клубе осуществлялась торговля алкоголем без лицензии», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. В отношении владельца клуба возбудили административное дело за незаконный оборот алкоголя. Спиртное изъяли. Кроме того, в отделение полиции доставили нескольких посетителей заведения для проверки и установления личности. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию в ресторане «Гриль Хаус». Они задержали членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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