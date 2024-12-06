06 декабря 2024

Водитель одного из трамваев, попавших в ДТП в Перми, уснул

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи осматривают место ЧП
Следователи осматривают место ЧП Фото:

Предварительно установлено, что в Перми на пересечении улиц Уральская и Крупской водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«В дневное время 07 декабря 2024 года водитель одного из трамваев уснул. В результате было допущено столкновение с трамваем, который двигался впереди. Следователи начали проверку по факту ДТП. Ход и ее результаты находятся на контроле в аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Следователи осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. В результате столкновения пострадали семь человек. Они получили травмы легкой степени тяжести.

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Предварительно установлено, что в Перми на пересечении улиц Уральская и Крупской водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «В дневное время 07 декабря 2024 года водитель одного из трамваев уснул. В результате было допущено столкновение с трамваем, который двигался впереди. Следователи начали проверку по факту ДТП. Ход и ее результаты находятся на контроле в аппарате ведомства», — сказано в сообщении. Следователи осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. В результате столкновения пострадали семь человек. Они получили травмы легкой степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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