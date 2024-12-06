Водитель одного из трамваев, попавших в ДТП в Перми, уснул

Предварительно установлено, что в Перми на пересечении улиц Уральская и Крупской водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«В дневное время 07 декабря 2024 года водитель одного из трамваев уснул. В результате было допущено столкновение с трамваем, который двигался впереди. Следователи начали проверку по факту ДТП. Ход и ее результаты находятся на контроле в аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Следователи осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. В результате столкновения пострадали семь человек. Они получили травмы легкой степени тяжести.
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