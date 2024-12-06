Семь пермяков пострадали в ДТП у цирка

В ДТП пострадали семь человек
Предварительно, семь человек получили травмы легкой степени тяжести в ДТП у цирка. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести. На место прибыли специалисты МУП „Пермгорэлектротранс“ для выяснения причин и оперативные службы. Всем оказывается необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле» — сказано в сообщении.
В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. ДТП с участием двух трамваев № 7 и №8 произошло на пересечении улиц Уральская и Крупской.
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