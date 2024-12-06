06 декабря 2024

Семь пермяков пострадали в ДТП у цирка

Мэр Перми Соснин: в ДТП с участием двух трамваев пострадали семь человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП пострадали семь человек
В ДТП пострадали семь человек Фото:

Предварительно, семь человек получили травмы легкой степени тяжести в ДТП у цирка. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести. На место прибыли специалисты МУП „Пермгорэлектротранс“ для выяснения причин и оперативные службы. Всем оказывается необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле» — сказано в сообщении.

В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. ДТП с участием двух трамваев № 7 и №8 произошло на пересечении улиц Уральская и Крупской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предварительно, семь человек получили травмы легкой степени тяжести в ДТП у цирка. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести. На место прибыли специалисты МУП „Пермгорэлектротранс“ для выяснения причин и оперативные службы. Всем оказывается необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле» — сказано в сообщении. В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:08. ДТП с участием двух трамваев № 7 и №8 произошло на пересечении улиц Уральская и Крупской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...