06 декабря 2024

Курганская полиция поймала водителей большегрузов, нарушавших правила

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, полицейский автомобиль
Полицейские продолжат проверки водителей Фото:

В Курганской области сотрудники ДПС проверили 14 большегрузов на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган», выявив при этом шесть административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Сотрудники ДПС на федеральной трассе „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ организовали проверку соблюдения правил дорожного движения водителями большегрузов. Было проверено 14 машин, выявлено шесть нарушений. Водители четырех большегрузов нарушили правила перевозки, а еще два транспортных средства передвигались по трассе без тахографа», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В полиции предупредили, что подобные проверки будут продолжаться. Также полицейские попросили курганцев сообщать в органы внутренних дел о водителях, нарушающих правила дорожного движения или управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

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В Курганской области сотрудники ДПС проверили 14 большегрузов на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган», выявив при этом шесть административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Сотрудники ДПС на федеральной трассе „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ организовали проверку соблюдения правил дорожного движения водителями большегрузов. Было проверено 14 машин, выявлено шесть нарушений. Водители четырех большегрузов нарушили правила перевозки, а еще два транспортных средства передвигались по трассе без тахографа», — сообщили в telegram-канале ведомства. В полиции предупредили, что подобные проверки будут продолжаться. Также полицейские попросили курганцев сообщать в органы внутренних дел о водителях, нарушающих правила дорожного движения или управляющих автомобилями в состоянии опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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