Курганская полиция поймала водителей большегрузов, нарушавших правила

В Курганской области сотрудники ДПС проверили 14 большегрузов на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган», выявив при этом шесть административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Сотрудники ДПС на федеральной трассе „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ организовали проверку соблюдения правил дорожного движения водителями большегрузов. Было проверено 14 машин, выявлено шесть нарушений. Водители четырех большегрузов нарушили правила перевозки, а еще два транспортных средства передвигались по трассе без тахографа», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В полиции предупредили, что подобные проверки будут продолжаться. Также полицейские попросили курганцев сообщать в органы внутренних дел о водителях, нарушающих правила дорожного движения или управляющих автомобилями в состоянии опьянения.
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