Выбираем шампанское на Новый год: рейтинг от «Роскачества» и советы сомелье

Вкусное шампанское для многих является важным элементом новогоднего стола. Но как выбрать качественное игристое с насыщенным и сбалансированным вкусом? Подсказки от «Роскачества» и сомелье — в материале URA.RU.
Виды шампанского
Шампанское — это игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань. В народной речи это название стало нарицательным, в повседневной речи так называют игристое из самых разных регионов.
Шампанское делится на несколько видов: сладкое, полусладкое, полусухое, сухое, брют (самое сухое) и экстра брют. Сладкое шампанское содержит больше всего сахара, а в экстра брюте его практически нет. Остальные виды занимают промежуточное положение по степени сладости.
Также шампанское разделяют на белое, розовое и красное. Цвет зависит от сорта винограда и времени, которое выжатый виноградный сок контактирует с кожицей.
Рейтинг шампанского от «Роскачества»
В конце 2024 года эксперты изучили 108 игристых вин разной степени сладости от 33 российских производителей. Розничная стоимость образцов от 325 до 4500 рублей за бутылку. Наиболее активно специалисты исследовали шампанское доступной ценовой категории.
Для оценки качества российских игристых вин пригласили команду дегустаторов. Каждый из них работал в отдельной кабине с постоянным режимом температуры, влажности и освещенности. Обсуждать полученные впечатления с коллегами дегустаторы не могли, но должны были соблюдать режим труда и отдыха и не знакомиться со слишком большим количеством образцов подряд, поскольку это помешало бы всесторонне рассмотреть каждый из них.
Эксперты оценивали цвет, вкус, аромат, их интенсивность и чистоту, а также общее впечатление от каждого образца. Значение имело и послевкусие — ощущение, остающееся на небе после контакта с вином.
В результате все варианты шампанского получили от 3,75 до 4,42 балла из возможных пяти. Неудовлетворительную оценку не поставили ни одному из игристых вин.
Топ-5 российских игристых вин по версии «Роскачества»:
- «Шато Тамань Резерв», белый выдержанный экстра-брют от «Кубань Вино» 2014 года урожая — 4,42 балла;
- «Кюве де Витмер Блан де Блан», белый коллекционный брют от «Кюви де Витмер» 2019 года урожая — 4,41 балла;
- «Амфитрион». Выдержанный белый брют от «Вин Лефкадии» 2019 года урожая — 4,4 балла;
- Темелион Винтаж. Выдержанный белый брют от «Вин Лефкадии» 2019 года урожая;
- Фанагория Primum Alveus. Выдержанный белый брют от агропромышленной фирмы «Фанагория» 2017 года урожая.
Стоимость этих игристых вин в магазинах составляет от 700 до 4000 рублей за бутылку. Также оценку выше четырех баллов получило шампанское от «Нового Света», «Винодельни №78», «Константина Дзитоева», «Усадьбы Дивноморское», Agora Winery, «Абрау-Дюрсо», «Золотой Балки», Inkerman, «Дербент Вино» и других производителей.
Сомелье — о качестве российских игристых вин
Сомелье ульяновского винного бара «Правда» Евгений Сазонов говорит, что шампанское от российских производителей неслучайно получило высокие оценки — его качество неуклонно растет год от года.
«Российские виноделы нарабатывают опыт, учитывают ошибки прошлых лет и совершенствуют свое мастерство. Также качество вина растет с возрастом виноградной лозы, — объяснил URA.RU Евгений Сазонов. — Производителям вина благоприятствует и ситуация на рынке: цена на многое импортное вино выросла и в доступном сегменте образовалась ниша, которую сейчас успешно занимают российские виноделы. Думаю, в будущем этот тренд продолжит развитие».
По словам сомелье, на вершине рейтинга шампанского неслучайно оказались брюты. Объемы производства и их популярность в России растет, что, по мнению Евгения, говорит о росте качества вина и о развитии культуры его потребления в стране.
«В лидерах продаж всегда было полусладкое игристое вино, а брют занимал второе-третье место. В этом году брют впервые вырвался на ведущую позицию, — комментирует сомелье. — Это напрямую связано с ростом качества брютов. Люди понимают, что брют может быть не кислятиной, а приятным и интересным напитком. В полусладком игристом вине огрехи вкуса можно замаскировать сахаром, в случае с брютом так сделать не получится — здесь качество всегда выходит на передний план».
Как выбрать шампанское для новогоднего стола
Людям, которые редко употребляют игристые вина и не имеют фаворитов в этом сегменте, Евгений Сазонов советует покупать напиток для новогоднего стола после консультации со специалистом. Например, можно попросить совета у консультанта профильного магазина. Удачно выбрать шампанское только по информации на этикетке, по словам сомелье, практически невозможно.
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