Площадь катка на Крестовском острове составляет 28 тысяч квадратных метров
В Санкт-Петербурге открылся самый большой каток в мире. Он расположен на Крестовском острове.
«В Петербурге сегодня открылся самый большой каток в мире!» — сообщает «Комсомольская правда: СПб». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров, и он уже внесен в Книгу рекордов России.
На торжественном открытии выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на мероприятии присутствовала заслуженный тренер Тамара Москвина.
Каток на Крестовсом острове попал в Книгу рекордов России
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