В Петербурге открылся самый большой каток в мире. Фото

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Площадь катка на Крестовском острове составляет 28 тысяч квадратных метров
Площадь катка на Крестовском острове составляет 28 тысяч квадратных метров Фото:

В Санкт-Петербурге открылся самый большой каток в мире. Он расположен на Крестовском острове.

«В Петербурге сегодня открылся самый большой каток в мире!» — сообщает «Комсомольская правда: СПб». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров, и он уже внесен в Книгу рекордов России.

На торжественном открытии выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на мероприятии присутствовала заслуженный тренер Тамара Москвина.

Каток на Крестовсом острове попал в Книгу рекордов России
Каток на Крестовсом острове попал в Книгу рекордов России
Фото:

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В Санкт-Петербурге открылся самый большой каток в мире. Он расположен на Крестовском острове. «В Петербурге сегодня открылся самый большой каток в мире!» — сообщает «Комсомольская правда: СПб». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров, и он уже внесен в Книгу рекордов России. На торжественном открытии выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на мероприятии присутствовала заслуженный тренер Тамара Москвина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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