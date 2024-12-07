В Кировской области в аварии с микроавтобусом погибли три человека

07 декабря 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Семь человек получили травмы в ДТП в Кировской области Фото: Илья Московец © URA.RU В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Еще семеро, среди которых есть дети, травмированы. «В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — передает сообщение Госавтоинспекции региона ТАСС. Там добавили, что авария произошла на 427 километре трассы «Вятка» между микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Lada. Среди пострадавших есть дети. Они госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Еще семеро, среди которых есть дети, травмированы. «В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — передает сообщение Госавтоинспекции региона ТАСС. Там добавили, что авария произошла на 427 километре трассы «Вятка» между микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Lada. Среди пострадавших есть дети. Они госпитализированы.