В Кировской области в аварии с микроавтобусом погибли три человека

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Семь человек получили травмы в ДТП в Кировской области Фото:

В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Еще семеро, среди которых есть дети, травмированы.

«В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — передает сообщение Госавтоинспекции региона ТАСС. Там добавили, что авария произошла на 427 километре трассы «Вятка» между микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Lada.

Среди пострадавших есть дети. Они госпитализированы.

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В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Еще семеро, среди которых есть дети, травмированы. «В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — передает сообщение Госавтоинспекции региона ТАСС. Там добавили, что авария произошла на 427 километре трассы «Вятка» между микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Lada. Среди пострадавших есть дети. Они госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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