В Кировской области в аварии с микроавтобусом погибли три человека

Семь человек получили травмы в ДТП в Кировской области
В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Еще семеро, среди которых есть дети, травмированы.
«В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — передает сообщение Госавтоинспекции региона ТАСС. Там добавили, что авария произошла на 427 километре трассы «Вятка» между микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Lada.
Среди пострадавших есть дети. Они госпитализированы.
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