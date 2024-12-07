В московском ТРЦ взорвался смартфон, двое пострадали

У двух человек зафиксированы ожоги лица, пишет Shot
В московском ТРЦ «Вавилон-92» произошел взрыв смартфона. Происшествие случилось в магазине сотовой связи.
«Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в ТЦ „Вавилон-92“ на северо-востоке Москвы», — сообщает telegram-канал «112». В результате происшествия двое человек получили травмы. У них зафиксированы ожоги лица, сообщает Shot.
На месте происшествия проводится эвакуация. Кроме того, сообщается, что в соседнем магазине заблокированы люди. Причина взрыва устанавливается.
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