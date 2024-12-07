В московском ТРЦ взорвался смартфон, двое пострадали

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У двух человек зафиксированы ожоги лица, пишет Shot
У двух человек зафиксированы ожоги лица, пишет Shot Фото:

В московском ТРЦ «Вавилон-92» произошел взрыв смартфона. Происшествие случилось в магазине сотовой связи.

«Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в ТЦ „Вавилон-92“ на северо-востоке Москвы», — сообщает telegram-канал «112». В результате происшествия двое человек получили травмы. У них зафиксированы ожоги лица, сообщает Shot. 

На месте происшествия проводится эвакуация. Кроме того, сообщается, что в соседнем магазине заблокированы люди. Причина взрыва устанавливается. 

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В московском ТРЦ «Вавилон-92» произошел взрыв смартфона. Происшествие случилось в магазине сотовой связи. «Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в ТЦ „Вавилон-92“ на северо-востоке Москвы», — сообщает telegram-канал «112». В результате происшествия двое человек получили травмы. У них зафиксированы ожоги лица, сообщает Shot.  На месте происшествия проводится эвакуация. Кроме того, сообщается, что в соседнем магазине заблокированы люди. Причина взрыва устанавливается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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