Указ императора Петра I был изъят и отвезен в Испанию на торги

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В РГВИА хранился поддельный указ Петра I от 1723 года
В РГВИА хранился поддельный указ Петра I от 1723 года Фото:

Указ императора Петра I от 1723 года, который находится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) оказался муляжом. Это выяснилось, когда оригинальный документ был выставлен на торги. 

«Заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ», — пишет газета «Известия». Позже полиция обнаружила, что документ повторяет содержание указа, который находится в архиве РГВИА. Как оказалось, в России хранилась подделка. В настоящее время по делу о краже оригинала проводится расследование.

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Указ императора Петра I от 1723 года, который находится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) оказался муляжом. Это выяснилось, когда оригинальный документ был выставлен на торги.  «Заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ», — пишет газета «Известия». Позже полиция обнаружила, что документ повторяет содержание указа, который находится в архиве РГВИА. Как оказалось, в России хранилась подделка. В настоящее время по делу о краже оригинала проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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