Указ императора Петра I был изъят и отвезен в Испанию на торги

Указ императора Петра I от 1723 года, который находится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) оказался муляжом. Это выяснилось, когда оригинальный документ был выставлен на торги.
«Заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ», — пишет газета «Известия». Позже полиция обнаружила, что документ повторяет содержание указа, который находится в архиве РГВИА. Как оказалось, в России хранилась подделка. В настоящее время по делу о краже оригинала проводится расследование.
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