Пособница ВСУ из Екатеринбурга дала интервью на ТВ перед возможным обменом с США

Осужденная за госизмену американка Ксения Карелина (родом из Екатеринбурга) дала интервью телеканалу «Россия» из СИЗО перед возможным обменом с США. Разговор с ней выйдет в эфире 8 декабря.
«Если на весы поставить 12 лет в тюрьме, либо там выйти на свободу — конечно, очень хочется как можно скорее выйти на свободу. Я вот мечтаю небо без решетки увидеть», — сказала Карелина в отрывке интервью каналу «Россия».
Она жалеет, что перевела деньги на нужды ВСУ. По ее словам, проконтролировать это было невозможно. Предположительно, интервью с Ксенией Карелиной было записано в екатеринбургском СИЗО-5 на Елизаветинском шоссе.
Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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