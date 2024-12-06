В Челябинске в качестве готового бизнеса предлагают приобрести за 5,5 млн рублей робокафе, где продают кофе и мороженое автоматизированные системы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продам робокафе — киоски с роботами по продаже мороженого и кофе за 5,5 млн рублей. Точки установлены, действующие, с договорами аренды», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».
Продавец также уточнил, что три робокафе находятся на территории челябинских торговых центров, еще одно — в зале аэропорта. Вместе с оборудованием покупатель получит и рабочий автомобиль.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом.
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