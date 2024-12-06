06 декабря 2024

В Челябинске продают киоски с роботами-бариста. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в городе. Пермь, стакан, напиток, кофе
В Челябинске продают робокафе за 5,5 млн рублей Фото:

В Челябинске в качестве готового бизнеса предлагают приобрести за 5,5 млн рублей робокафе, где продают кофе и мороженое автоматизированные системы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продам робокафе — киоски с роботами по продаже мороженого и кофе за 5,5 млн рублей. Точки установлены, действующие, с договорами аренды», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».

Продавец также уточнил, что три робокафе находятся на территории челябинских торговых центров, еще одно — в зале аэропорта. Вместе с оборудованием покупатель получит и рабочий автомобиль.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом.

Продавец предлагает четыре робокафе в Челябинске
Продавец предлагает четыре робокафе в Челябинске

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В Челябинске в качестве готового бизнеса предлагают приобрести за 5,5 млн рублей робокафе, где продают кофе и мороженое автоматизированные системы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам робокафе — киоски с роботами по продаже мороженого и кофе за 5,5 млн рублей. Точки установлены, действующие, с договорами аренды», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также уточнил, что три робокафе находятся на территории челябинских торговых центров, еще одно — в зале аэропорта. Вместе с оборудованием покупатель получит и рабочий автомобиль. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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