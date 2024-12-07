Появилось видео открытия Нотр-Дам де Пари после реставрации

Собор Парижской Богоматери во Франции торжественно открыт после пятилетней реставрации, вызванной разрушительным пожаром в 2019 году. Работы по восстановлению здания завершились в срок, что позволило провести торжественную церемонию с участием множества высокопоставленных гостей. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
«На церемонию открытия Нотр-Дама были приглашены около пятидесяти государственных лидеров и членов иностранных правительств. На церемонию прибыли в том числе избранный президент США Дональд Трамп, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Уильям, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Италии Джорджия Мелони», — уточнил «Коммерсант».
Как сообщало URA.RU, пожар возник в соборе Парижской Богоматери в 2019 году. Пламенем были разрушены шпиль и крыша собора, затем огонь перекинулся на несущие конструкции.
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