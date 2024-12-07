07 декабря 2024
06 декабря 2024

Челябинцы продолжают находить опята в декабре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Челябинцы находят грибы в зимнем лесу Фото:

Жители Челябинска поделились снимками опят, побывав в лесу в окрестностях города. Соответствующие фото грибники выложили в социальных сетях в начале декабря.

«Плодоношение кончилось в ноябре. Не под силу им наши морозы, хотя ниже -10 температура не опускалась», — заметила Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «Вконтакте».

Женщина уточнила, что сделала снимок 4 декабря. Она назвала сообщение о грибах последним наблюдением в 2024 году.

Как рассказывало URA.RU ранее, в конце октября жители Челябинска хвастались зимними опятами, найденными в Каштаке. Снимками грибов они также поделились в социальных сетях.

Челябинцы продолжают находить опята в декабре
Челябинцы продолжают находить опята в декабре

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Жители Челябинска поделились снимками опят, побывав в лесу в окрестностях города. Соответствующие фото грибники выложили в социальных сетях в начале декабря. «Плодоношение кончилось в ноябре. Не под силу им наши морозы, хотя ниже -10 температура не опускалась», — заметила Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «Вконтакте». Женщина уточнила, что сделала снимок 4 декабря. Она назвала сообщение о грибах последним наблюдением в 2024 году. Как рассказывало URA.RU ранее, в конце октября жители Челябинска хвастались зимними опятами, найденными в Каштаке. Снимками грибов они также поделились в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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