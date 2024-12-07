Челябинцы продолжают находить опята в декабре

Жители Челябинска поделились снимками опят, побывав в лесу в окрестностях города. Соответствующие фото грибники выложили в социальных сетях в начале декабря.
«Плодоношение кончилось в ноябре. Не под силу им наши морозы, хотя ниже -10 температура не опускалась», — заметила Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «Вконтакте».
Женщина уточнила, что сделала снимок 4 декабря. Она назвала сообщение о грибах последним наблюдением в 2024 году.
Как рассказывало URA.RU ранее, в конце октября жители Челябинска хвастались зимними опятами, найденными в Каштаке. Снимками грибов они также поделились в социальных сетях.
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