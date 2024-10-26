26 октября 2024

Челябинцы похвастались зимними опятами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опенок зимний. Stock
Даже в морозы зимние опята в Челябинске лезут гроздьями Фото:

Жители Челябинской области продолжают находить грибы недалеко от дома. Пользователи социальной сети поделились фотографиями зимних опят.

«Хожу сейчас по Каштаку (микрорайон Челябинска, — прим. ред.) и внезапно наткнулся на вот такую семейку. Подскажите, пожалуйста, — это он, зимний опенок? Никогда не находил. Цвет шляпки должен быть вроде более оранжевый», — поинтересовался Сергей Руденко в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте».

Еще одна подписчица этого тематического сообщества Виктория Валимухаметова с середины сентября продолжает следить за грибницей зимних опят, что растут неподалеку от ее дома — в центре Ленинского района Челябинска. Она вновь поделилась наблюдениями. Девушка отметила, что зимние опята «лезут гроздьями» на одном и том же пне.

Как URA.RU писало ранее, в конце октября жители Сосновского района вышли на сбор грибов. Им удалось набрать груздей.

Зимние опята растут в Челябинске на пне
Зимние опята растут в Челябинске на пне
Грибница зимних опят в одном из районов Челябинска
Грибница зимних опят в одном из районов Челябинска

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Жители Челябинской области продолжают находить грибы недалеко от дома. Пользователи социальной сети поделились фотографиями зимних опят. «Хожу сейчас по Каштаку (микрорайон Челябинска, — прим. ред.) и внезапно наткнулся на вот такую семейку. Подскажите, пожалуйста, — это он, зимний опенок? Никогда не находил. Цвет шляпки должен быть вроде более оранжевый», — поинтересовался Сергей Руденко в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте». Еще одна подписчица этого тематического сообщества Виктория Валимухаметова с середины сентября продолжает следить за грибницей зимних опят, что растут неподалеку от ее дома — в центре Ленинского района Челябинска. Она вновь поделилась наблюдениями. Девушка отметила, что зимние опята «лезут гроздьями» на одном и том же пне. Как URA.RU писало ранее, в конце октября жители Сосновского района вышли на сбор грибов. Им удалось набрать груздей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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