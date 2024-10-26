Жители Челябинской области продолжают находить грибы недалеко от дома. Пользователи социальной сети поделились фотографиями зимних опят.
«Хожу сейчас по Каштаку (микрорайон Челябинска, — прим. ред.) и внезапно наткнулся на вот такую семейку. Подскажите, пожалуйста, — это он, зимний опенок? Никогда не находил. Цвет шляпки должен быть вроде более оранжевый», — поинтересовался Сергей Руденко в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте».
Еще одна подписчица этого тематического сообщества Виктория Валимухаметова с середины сентября продолжает следить за грибницей зимних опят, что растут неподалеку от ее дома — в центре Ленинского района Челябинска. Она вновь поделилась наблюдениями. Девушка отметила, что зимние опята «лезут гроздьями» на одном и том же пне.
Как URA.RU писало ранее, в конце октября жители Сосновского района вышли на сбор грибов. Им удалось набрать груздей.
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