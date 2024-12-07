Генпрокурор Краснов: в России у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд

В России у коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей за последние пять лет. Такую оценку дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Всего в доход государства обратили свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на более 760 млрд рублей», — передает агентство ТАСС. По словам генпрокурора, «на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей».
Ранее URA.RU писало о призыве главы федпроекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина ужесточить наказания за такие преступления до 25 лет. Общественник говорил, что в России за последнее время было множество громких дел, связанных с крупными взятками.
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