07 декабря 2024

Генпрокурор Краснов: в России у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов считает, что на эти деньги можно было бы построить более 250 школ
Игорь Краснов считает, что на эти деньги можно было бы построить более 250 школ Фото:

В России у коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей за последние пять лет. Такую оценку дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Всего в доход государства обратили свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на более 760 млрд рублей», — передает агентство ТАСС. По словам генпрокурора, «на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей».

Ранее URA.RU писало о призыве главы федпроекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина ужесточить наказания за такие преступления до 25 лет. Общественник говорил, что в России за последнее время было множество громких дел, связанных с крупными взятками.

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В России у коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей за последние пять лет. Такую оценку дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Всего в доход государства обратили свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на более 760 млрд рублей», — передает агентство ТАСС. По словам генпрокурора, «на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей». Ранее URA.RU писало о призыве главы федпроекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина ужесточить наказания за такие преступления до 25 лет. Общественник говорил, что в России за последнее время было множество громких дел, связанных с крупными взятками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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