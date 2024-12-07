07 декабря 2024
06 декабря 2024

Дети устроили драку у ТЦ Нижневартовска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске дети хотят устраивать драки у ТЦ
В Нижневартовске дети хотят устраивать драки у ТЦ Фото:

Толпа детей собралась у ТЦ Green Park в Нижневартовске (ХМАО), чтобы посмотреть на драку двух девочек. Очевидцы сообщили, что все происходило у главного входа.

«Грин парк. Главный вход», — пишет вартовчанин под видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, что около 20 детей наблюдают за тем, как дерутся две девочки.

Закончился «поединок» тем, что в него вмешались взрослые. Они разняли дерущихся и разогнали детей.

Однако в комментариях разгорелся еще один конфликт. Дети «забивают стрелки» друг другу, приглашая драться на том же месте. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Толпа детей собралась у ТЦ Green Park в Нижневартовске (ХМАО), чтобы посмотреть на драку двух девочек. Очевидцы сообщили, что все происходило у главного входа. «Грин парк. Главный вход», — пишет вартовчанин под видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, что около 20 детей наблюдают за тем, как дерутся две девочки. Закончился «поединок» тем, что в него вмешались взрослые. Они разняли дерущихся и разогнали детей. Однако в комментариях разгорелся еще один конфликт. Дети «забивают стрелки» друг другу, приглашая драться на том же месте. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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