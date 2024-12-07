Толпа детей собралась у ТЦ Green Park в Нижневартовске (ХМАО), чтобы посмотреть на драку двух девочек. Очевидцы сообщили, что все происходило у главного входа.
«Грин парк. Главный вход», — пишет вартовчанин под видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, что около 20 детей наблюдают за тем, как дерутся две девочки.
Закончился «поединок» тем, что в него вмешались взрослые. Они разняли дерущихся и разогнали детей.
Однако в комментариях разгорелся еще один конфликт. Дети «забивают стрелки» друг другу, приглашая драться на том же месте. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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