CNN: Башар Асад сбежал из Дамаска

08 декабря 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

В Сирии не озвучивают информацию о местонахождении Башара Асада Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — уточнил CNN. По данным издания, президентская гвардия, которая обычно обеспечивает безопасность Асада, не находится на своих постоянных местах. Повстанческие силы также не располагают точной информацией о местонахождении Асада и продолжают попытки его найти. Как сообщало URA.RU ранее, сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Правительственные войска согласились покинуть населенный пункт в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — уточнил CNN. По данным издания, президентская гвардия, которая обычно обеспечивает безопасность Асада, не находится на своих постоянных местах. Повстанческие силы также не располагают точной информацией о местонахождении Асада и продолжают попытки его найти. Как сообщало URA.RU ранее, сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Правительственные войска согласились покинуть населенный пункт в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск.