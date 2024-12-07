CNN: Башар Асад сбежал из Дамаска

Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
«Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — уточнил CNN.
По данным издания, президентская гвардия, которая обычно обеспечивает безопасность Асада, не находится на своих постоянных местах. Повстанческие силы также не располагают точной информацией о местонахождении Асада и продолжают попытки его найти.
Как сообщало URA.RU ранее, сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Правительственные войска согласились покинуть населенный пункт в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск.
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