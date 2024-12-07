07 декабря 2024

CNN: Башар Асад сбежал из Дамаска

© Служба новостей «URA.RU»
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ВКС РФ. Сирия. stock, вертолет, ка-52, stock
В Сирии не озвучивают информацию о местонахождении Башара Асада Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — уточнил CNN.

По данным издания, президентская гвардия, которая обычно обеспечивает безопасность Асада, не находится на своих постоянных местах. Повстанческие силы также не располагают точной информацией о местонахождении Асада и продолжают попытки его найти.

Как сообщало URA.RU ранее, сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Правительственные войска согласились покинуть населенный пункт в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск.

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Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — уточнил CNN. По данным издания, президентская гвардия, которая обычно обеспечивает безопасность Асада, не находится на своих постоянных местах. Повстанческие силы также не располагают точной информацией о местонахождении Асада и продолжают попытки его найти. Как сообщало URA.RU ранее, сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Правительственные войска согласились покинуть населенный пункт в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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