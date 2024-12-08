CNN: жители Дамаска бегут из столицы вслед за президентом Асадом

Сирийцы вслед за президентом Башаром Асадом массово покидают столицу на фоне наступления сил боевиков. По информации телеканала CNN, в аэропорту Дамаска 8 декабря царил хаос, люди стремились пройти контрольно-пропускные пункты, двигаясь к выходам на посадку.
«Десятки людей спешно пытаются пройти через контрольно-пропускные пункты и направляются к выходам для посадки на самолеты», — говорится в материале. Помимо прочего, в аэропорту практически не наблюдалось персонала, а на сайтах мониторинга полетов не было запланировано никаких вылетов, подмечает телеканал.
Ранее американские журналисты предположили, что Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. На это указывает отсутствие политика в его обычных местах пребывания.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственной армией (САР) и местными боевиками. Террористы атаковали позиции САР, и захватили второй по величине город в стране — Алеппо, а также его окрестности, международный аэропорт и военный аэропорт Кувейрис. На помощь сирийской армии подключилась российская авиация. По словам новоизбранного президента США Дональда Трампа, боевики планируют наступление на Дамаск для свержения режима Асада, передает 360.ru. Согласно последним данным, антиправительственные группировки уже контролируют центр Хомса, передает «Национальная служба новостей».
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