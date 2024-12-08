Daily Express: внезапная выходка фон дер Ляйен может расколоть ЕС

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Фон дер Ляйен подписала с Южной Америкой торговое соглашение, которое готовилось 25 лет
Фон дер Ляйен подписала с Южной Америкой торговое соглашение, которое готовилось 25 лет Фото:

Договор о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур (Южная Америка), который, несмотря на возражения, подписала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может расколоть Европу. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. Разработка сделки заняла 25 лет и теперь она стала предметом спора, особенно между Францией и Германией.

«Сделка, которая разрабатывалась 25 лет <…>, вызывает возражения со стороны Франции», — отмечено в материале таблоида. Отмечается, что новое соглашение может угрожать внутренним рынкам мяса птицы и говядины, дешевые поставки из Южной Америки могут подорвать местное производство.

В Германии новое торговое соглашение встретило положительную реакцию. Там считают, что соглашение повлияет на экспортные возможности страны благоприятно.

Ранее фон дер Ляйен подписала соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур. По словам бывшего генерального директора французского Sud Radio Дидье Маисто, данный договор означает конец для сельского хозяйства и фермеров страны. Он также отметил, что президенту страны не удалось защитить интересы французских граждан, выражавших протест против недорогого импорта из Латинской Америки, передает RT.

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Договор о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур (Южная Америка), который, несмотря на возражения, подписала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может расколоть Европу. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. Разработка сделки заняла 25 лет и теперь она стала предметом спора, особенно между Францией и Германией. «Сделка, которая разрабатывалась 25 лет <…>, вызывает возражения со стороны Франции», — отмечено в материале таблоида. Отмечается, что новое соглашение может угрожать внутренним рынкам мяса птицы и говядины, дешевые поставки из Южной Америки могут подорвать местное производство. В Германии новое торговое соглашение встретило положительную реакцию. Там считают, что соглашение повлияет на экспортные возможности страны благоприятно. Ранее фон дер Ляйен подписала соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур. По словам бывшего генерального директора французского Sud Radio Дидье Маисто, данный договор означает конец для сельского хозяйства и фермеров страны. Он также отметил, что президенту страны не удалось защитить интересы французских граждан, выражавших протест против недорогого импорта из Латинской Америки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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