Daily Express: внезапная выходка фон дер Ляйен может расколоть ЕС

Договор о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур (Южная Америка), который, несмотря на возражения, подписала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может расколоть Европу. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. Разработка сделки заняла 25 лет и теперь она стала предметом спора, особенно между Францией и Германией.
«Сделка, которая разрабатывалась 25 лет <…>, вызывает возражения со стороны Франции», — отмечено в материале таблоида. Отмечается, что новое соглашение может угрожать внутренним рынкам мяса птицы и говядины, дешевые поставки из Южной Америки могут подорвать местное производство.
В Германии новое торговое соглашение встретило положительную реакцию. Там считают, что соглашение повлияет на экспортные возможности страны благоприятно.
Ранее фон дер Ляйен подписала соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур. По словам бывшего генерального директора французского Sud Radio Дидье Маисто, данный договор означает конец для сельского хозяйства и фермеров страны. Он также отметил, что президенту страны не удалось защитить интересы французских граждан, выражавших протест против недорогого импорта из Латинской Америки, передает RT.
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