В курганской школе, где не было повара, вернули горячее питание

В столовой вернули горячее питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе из села Введенское Курганской области возобновили горячее питание после жалоб родителей учеников. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

«В школе №1 возобновили горячее питание. Его получают в школьной столовой все ученики. Ранее родители жаловались, что их детей кормят сухпайками, а проверка показала, что причина — в отсутствии школьного повара. На данный момент сотрудник принят на работу, столовая работает в штатном режиме», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что родители учащихся пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их детей два месяца кормят сухпайками вместо горячего питания. Это связано с тем, что в пищеблоке не было повара.