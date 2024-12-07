07 декабря 2024

В курганской школе, где не было повара, вернули горячее питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая. Курган, макароны, общепит, школьная еда, котлеты, еда, питание, столовая
В столовой вернули горячее питание Фото:

В школе из села Введенское Курганской области возобновили горячее питание после жалоб родителей учеников. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

«В школе №1 возобновили горячее питание. Его получают в школьной столовой все ученики. Ранее родители жаловались, что их детей кормят сухпайками, а проверка показала, что причина — в отсутствии школьного повара. На данный момент сотрудник принят на работу, столовая работает в штатном режиме», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что родители учащихся пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их детей два месяца кормят сухпайками вместо горячего питания. Это связано с тем, что в пищеблоке не было повара.

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В школе из села Введенское Курганской области возобновили горячее питание после жалоб родителей учеников. Об этом сообщили в департаменте образования региона. «В школе №1 возобновили горячее питание. Его получают в школьной столовой все ученики. Ранее родители жаловались, что их детей кормят сухпайками, а проверка показала, что причина — в отсутствии школьного повара. На данный момент сотрудник принят на работу, столовая работает в штатном режиме», — сообщили в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что родители учащихся пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что их детей два месяца кормят сухпайками вместо горячего питания. Это связано с тем, что в пищеблоке не было повара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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