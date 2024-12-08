Yonhap: президент Южной Кореи задержан

Президенту Южной Кореи присвоен статус подозреваемого в деле о мятеже
новость из сюжетаЮжная Корея ввела военное положение
Прокуратура Южной Кореи сообщила, что президента Юн Сок Еля взяли под стражу. Об этом сообщает издание Yonhap.
Президента Еля взяли под стражу, ссылаясь на «многочисленные» жалобы. Прокуратура присвоила ему статус подозреваемого по делу о мятеже.
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