Yonhap: президент Южной Кореи задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президенту Южной Кореи присвоен статус подозреваемого в деле о мятеже
Президенту Южной Кореи присвоен статус подозреваемого в деле о мятеже Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Прокуратура Южной Кореи сообщила, что президента Юн Сок Еля взяли под стражу. Об этом сообщает издание Yonhap.

Президента Еля взяли под стражу, ссылаясь на «многочисленные» жалобы. Прокуратура присвоила ему статус подозреваемого по делу о мятеже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Южной Кореи сообщила, что президента Юн Сок Еля взяли под стражу. Об этом сообщает издание Yonhap. Президента Еля взяли под стражу, ссылаясь на «многочисленные» жалобы. Прокуратура присвоила ему статус подозреваемого по делу о мятеже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...