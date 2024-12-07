07 декабря 2024

Восьмилетняя челябинка помогла мошенникам украсть деньги с карты мамы

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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, пиратство
Мошенники обманули семью на 200 тысяч рублей Фото:

Восьмилетняя девочка из Челябинска стала жертвой мошенников, которые списали с карты ее мамы более 200 тысяч рублей. Ребенка обманули через чат-бот в telegram, вынудив ее передать данные банковской карты.

«Мошенники убедили девочку, что для получения бонусов для игры в телефоне, необходимо передать данные банковской карты. Неизвестная „Юляша“ делала это через чат-бот в telegram. Девочка пыталась остановиться, но ее запугали, в том числе, пообещали выписать штрафы для родителей», — сообщил папа девочки сайту «74.ру».

Родители отмечают, что получив доступ к карте Сбера, мошенники списали 5 тысяч 300 рублей, а потом оформили кредит на 130 тысяч рублей на маму, домохозяйку с двумя детьми. Через час кредитный лимит увеличили еще на 70 тысяч рублей. Напоследок мошенники взяли кредит еще на 9 тысяч 999 рублей.

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Восьмилетняя девочка из Челябинска стала жертвой мошенников, которые списали с карты ее мамы более 200 тысяч рублей. Ребенка обманули через чат-бот в telegram, вынудив ее передать данные банковской карты. «Мошенники убедили девочку, что для получения бонусов для игры в телефоне, необходимо передать данные банковской карты. Неизвестная „Юляша“ делала это через чат-бот в telegram. Девочка пыталась остановиться, но ее запугали, в том числе, пообещали выписать штрафы для родителей», — сообщил папа девочки сайту «74.ру». Родители отмечают, что получив доступ к карте Сбера, мошенники списали 5 тысяч 300 рублей, а потом оформили кредит на 130 тысяч рублей на маму, домохозяйку с двумя детьми. Через час кредитный лимит увеличили еще на 70 тысяч рублей. Напоследок мошенники взяли кредит еще на 9 тысяч 999 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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