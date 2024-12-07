Восьмилетняя челябинка помогла мошенникам украсть деньги с карты мамы

08 декабря 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Мошенники обманули семью на 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восьмилетняя девочка из Челябинска стала жертвой мошенников, которые списали с карты ее мамы более 200 тысяч рублей. Ребенка обманули через чат-бот в telegram, вынудив ее передать данные банковской карты. «Мошенники убедили девочку, что для получения бонусов для игры в телефоне, необходимо передать данные банковской карты. Неизвестная „Юляша“ делала это через чат-бот в telegram. Девочка пыталась остановиться, но ее запугали, в том числе, пообещали выписать штрафы для родителей», — сообщил папа девочки сайту «74.ру». Родители отмечают, что получив доступ к карте Сбера, мошенники списали 5 тысяч 300 рублей, а потом оформили кредит на 130 тысяч рублей на маму, домохозяйку с двумя детьми. Через час кредитный лимит увеличили еще на 70 тысяч рублей. Напоследок мошенники взяли кредит еще на 9 тысяч 999 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетняя девочка из Челябинска стала жертвой мошенников, которые списали с карты ее мамы более 200 тысяч рублей. Ребенка обманули через чат-бот в telegram, вынудив ее передать данные банковской карты. «Мошенники убедили девочку, что для получения бонусов для игры в телефоне, необходимо передать данные банковской карты. Неизвестная „Юляша“ делала это через чат-бот в telegram. Девочка пыталась остановиться, но ее запугали, в том числе, пообещали выписать штрафы для родителей», — сообщил папа девочки сайту «74.ру». Родители отмечают, что получив доступ к карте Сбера, мошенники списали 5 тысяч 300 рублей, а потом оформили кредит на 130 тысяч рублей на маму, домохозяйку с двумя детьми. Через час кредитный лимит увеличили еще на 70 тысяч рублей. Напоследок мошенники взяли кредит еще на 9 тысяч 999 рублей.