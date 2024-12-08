Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, но вынудил Макрон

Новоизбранный президент США Дональд Трамп изначально не планировал встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Париже, однако был вынужден провести ее по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.
«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорится в материале. По данным журналистов, Макрон в последние дни работал над тем, чтобы убедить Трампа провести совместную встречу с Зеленским. Окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято в последний момент, подмечает издание.
В Париже 7 декабря состоялась встреча президента Украины с коллегами из США и Франции. Переговоры длились менее часа, а по их итогам не было сделано совместного заявления. По словам Зеленского, основной акцент в разговорах был сделан на необходимости скорейшего завершения конфликта и достижения справедливого мира. Как отмечала ранее американская газета The New York Times, встреча в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.
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