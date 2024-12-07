Как прошла встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже: подробности

В Париже состоялась встреча президента Украины с коллегами из США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились менее часа, а по их итогам не было сделано совместного заявления. Что известно о первой встрече Зеленского с Трампом с момента избрания последнего на пост главы белого дома — в материале URA.RU.
Краткость и интенсивность переговоров
Встреча лидеров в Елисейском дворце, как сообщает телеканал BFMTV, продлилась всего 20 минут и завершилась без официального итогового заявления. Несмотря на краткость встречи, Зеленский описал ее как «хорошую и продуктивную». Отдельные переговоры Зеленского с Трампом длились 35 минут, как уточнил пресс-секретарь украинского лидера.
«Президент Трамп, как всегда, решителен. Я благодарю его. Я также выражаю благодарность Эммануэлю за организацию этой важной встречи», — заявил Зеленский по итогам переговоров.
Основные темы обсуждения
По словам Зеленского, основной акцент в разговорах был сделан на необходимости скорейшего завершения конфликта и достижения справедливого мира. Президент Украины подчеркнул, что обсуждались такие темы, как ситуация на поле боя, условия для мирного урегулирования и благополучие граждан Украины.
Что еще сказал Зеленский
В своем обращении через соцсети Зеленский подчеркнул: «Мир возможен через силу». Он также поделился своими мыслями о встрече, отметив, что все стороны заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на справедливых условиях.
Также после завершения встречи с украинским лидером президент Франции Эммануэль Макрон показал большой палец. Он дал понять, что для него встреча прошла хорошо, полагают СМИ.
В США заявили о готовности Зеленского к переговорам
Встреча Зеленского с избранным главой США в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией. Такую характеристику встрече дала американская газета The New York Times.
«Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. После многих лет клятв не уступать территории России, Зеленский недавно заявил, что рассмотрит возможность сделать это как способ положить конец конфликту в обмен на членство в НАТО», — сказано в публикации NYT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.