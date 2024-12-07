В Екатеринбурге 7 декабря мужчина пришел в пункт выдачи заказов «Яндекс Маркета» на улице Энтузиастов с игрушечным пистолетом, который направлял на сидящую там сотрудницу. Силовики уже установили его личность.
«В одно из отделений „Яндекс Маркета“ на улице Энтузиастов за товаром пришел мужчина, который направлял оружие на менеджера. Кажется, мужчина пытался напугать сотрудника пункта выдачи», — сообщает telegram-канал «Четвертого канала».
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что пистолет, который демонстрировал мужчина, был игрушкой, купленной в детском магазине. «В ходе проверки личность гражданина была оперативно установлена… Сотрудница пункта выдачи заказов, со слов, изначально не восприняла угрозу всерьез, но сообщила о случившемся в полицию», — сообщили в ведомстве.
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