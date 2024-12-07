07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Тюмени легковушка влетела в отбойник и загорелась

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед возгоранием машина влетела в отбойник на трассе
Перед возгоранием машина влетела в отбойник на трассе Фото:

В Тюмени в ночь на 8 декабря на мосту «Стрела» легковое авто врезалось в отбойник и загорелось. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Авария произошла на мосту „Стрела“. Машина въехала в отбойник и загорелась», — передает telegram-канал «Новости Тюмени и Области».

Уточняется, что машина полностью сгорела. Информация о пострадавших и погибших не сообщается.

Корреспондент URA.RU пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени в ночь на 8 декабря на мосту «Стрела» легковое авто врезалось в отбойник и загорелось. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «Авария произошла на мосту „Стрела“. Машина въехала в отбойник и загорелась», — передает telegram-канал «Новости Тюмени и Области». Уточняется, что машина полностью сгорела. Информация о пострадавших и погибших не сообщается. Корреспондент URA.RU пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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