В Тюмени легковушка влетела в отбойник и загорелась

Перед возгоранием машина влетела в отбойник на трассе
В Тюмени в ночь на 8 декабря на мосту «Стрела» легковое авто врезалось в отбойник и загорелось. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Авария произошла на мосту „Стрела“. Машина въехала в отбойник и загорелась», — передает telegram-канал «Новости Тюмени и Области».
Уточняется, что машина полностью сгорела. Информация о пострадавших и погибших не сообщается.
Корреспондент URA.RU пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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