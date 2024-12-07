Неизвестный ограбил помощника депутата думы Екатеринбурга Ивана Ш., выхватив из рук сотовый телефон. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Мужчина, помощник депутата гордумы от КПРФ, выходил из калитки своего дома на улице Испанских Рабочих. В этот миг к нему подскочил незнакомец, выхватил из рук мобильник и скрылся на автомобиле», — сказал собеседник агентства.
Ущерб составил 16 тысяч рублей, сейчас грабителя ищут по приметам. Со слов жертвы, он неславянской внешности, возраст около 30-35 лет, рост 170 см, одет в куртку и вязаную шапку светлого цвета, за спиной голубой контейнер.
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