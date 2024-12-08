Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

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Местонахождение Асада пока неизвестно, он мог погибнуть в авиакатастрофе
Местонахождение Асада пока неизвестно, он мог погибнуть в авиакатастрофе Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Существует вероятность, что президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Отмечается, что, по данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами. Кто находился на борту — неизвестно. 

«Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — сообщил Reuters. Изначально воздушное судно направлялось к прибрежной области Сирии, которая является базой алавитской общины, поддерживающей Асада. Однако впоследствии произошел резкий разворот, и самолет продолжил полет в противоположную сторону на протяжении нескольких минут, после чего пропал с радаров. Установить, кто находился на борту и был ли там Асад, пока не удается.

Ранее в Сирии разгорелся военный конфликт. На фоне чего появились сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск. Премьер-министр страны Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не знает, где находится сирийский лидер.

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Существует вероятность, что президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Отмечается, что, по данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами. Кто находился на борту — неизвестно.  «Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — сообщил Reuters. Изначально воздушное судно направлялось к прибрежной области Сирии, которая является базой алавитской общины, поддерживающей Асада. Однако впоследствии произошел резкий разворот, и самолет продолжил полет в противоположную сторону на протяжении нескольких минут, после чего пропал с радаров. Установить, кто находился на борту и был ли там Асад, пока не удается. Ранее в Сирии разгорелся военный конфликт. На фоне чего появились сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск. Премьер-министр страны Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не знает, где находится сирийский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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