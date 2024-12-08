Стало известно о планах Асада поехать в Россию

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и собирался отправиться в Москву. Об этом сообщил израильский чиновник.
«Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — заявил чиновник. Его слова приводит Nedaa Post.
В Дамаске 8 декабря сирийские боевики захватили власть. На этом фоне Асад и многие мирные жители покинули столицу. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не осведомлен о местонахождении Башара Асада и министра обороны Али Аббаса. Он отметил, что общался с президентом накануне вечером и информировал его о текущей ситуации.
Авторы telegram-канала «КСИР» предполагают, что самолет Асада мог разбиться, так как он отключил передатчик и исчез с радаров OSINT. На возможность крушения также указывает быстрое снижение воздушного судна.
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