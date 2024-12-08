Стало известно о планах Асада поехать в Россию

Nedaa Post: покинувший Дамаск Асад хотел отправиться в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Башар Асад мог уехать в Москву после восстания в Дамаске
Башар Асад мог уехать в Москву после восстания в Дамаске Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и собирался отправиться в Москву. Об этом сообщил израильский чиновник.

«Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — заявил чиновник. Его слова приводит Nedaa Post.

В Дамаске 8 декабря сирийские боевики захватили власть. На этом фоне Асад и многие мирные жители покинули столицу. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не осведомлен о местонахождении Башара Асада и министра обороны Али Аббаса. Он отметил, что общался с президентом накануне вечером и информировал его о текущей ситуации.

Авторы telegram-канала «КСИР» предполагают, что самолет Асада мог разбиться, так как он отключил передатчик и исчез с радаров OSINT. На возможность крушения также указывает быстрое снижение воздушного судна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и собирался отправиться в Москву. Об этом сообщил израильский чиновник. «Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — заявил чиновник. Его слова приводит Nedaa Post. В Дамаске 8 декабря сирийские боевики захватили власть. На этом фоне Асад и многие мирные жители покинули столицу. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не осведомлен о местонахождении Башара Асада и министра обороны Али Аббаса. Он отметил, что общался с президентом накануне вечером и информировал его о текущей ситуации. Авторы telegram-канала «КСИР» предполагают, что самолет Асада мог разбиться, так как он отключил передатчик и исчез с радаров OSINT. На возможность крушения также указывает быстрое снижение воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...