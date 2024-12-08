Премьер Сирии высказался о местонахождении бежавшего из страны Асада

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не осведомлен о местонахождении президента страны Башара Асада и министра обороны Али Аббаса. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с телеканалом Al-Arabiya.
«У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», — заявил аль-Джаляли. По его словам, последний раз он общался с президентом накануне вечером и информировал его о текущей ситуации.
В добавление к своим словам, аль-Джаляли подчеркнул, что активно следит за развитием ситуации в стране и старается поддерживать связь с ключевыми фигурами государственного управления. Он отметил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее в Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков. Сообщается, что сирийский президент Башар Асад, скорее всего, покинул столицу страны Дамаск, его самолет пропал с радаров. По одной из версии, воздушное судно могло быть сбито. Что сейчас происходит в Сирии — а материале URA.RU.
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