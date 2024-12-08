Боевики захватили главные здания Дамаска, Асад покинул страну: что происходит в столице Сирии

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска
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Конфликт в Сирии обострился 8 декабря
Конфликт в Сирии обострился 8 декабря Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В столице Сирии, Дамаске, 8 декабря боевики захватили множество правительственных зданий, включая сирийское радио и телевидение, а также МВД. На фоне разгоревшегося военного конфликта президент Сирии Башар Асад экстренно покинул столицу. Вслед за ним массово покидают Дамаск и мирные жители. Что сейчас происходит в столице Сирии — в материале URA.RU.

Оппозиция захватила Дамаск

Вооруженная оппозиция Сирии заявила о захвате столицы Дамаска, утверждая, что президент Башар Асад бежал из страны. Это заявление последовало после того, как повстанцы захватили город Хомс. В Дамаске в этот день также были слышны взрывы. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM. Боевики заняли множество правительственных зданий, включая сирийское радио и телевидение, а также МВД. После этого правительственные войска начали выводить свои силы из центра Дамаска.

В городе паника, жители Дамаска массово покидают столицу

На фоне наступления боевиков сирийцы начали массово покидать Дамаск. По информации CNN, 8 декабря в аэропорту царил хаос: люди спешили пройти контрольные пункты, направляясь к выходам на посадку. Персонал в аэропорту практически отсутствовал, а на сайтах мониторинга полетов вылетов не было запланировано.

Президент Сирии уехал из Дамаска, самолет с ним пропал с радаров

Ранее американские журналисты предположили, что Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. Такой вывод они сделали из-за отсутствия политика в его обычных местах пребывания. Авторы telegram-канала «КСИР» предполагают, что самолет Асада мог разбиться, так как он отключил передатчик и исчез с радаров OSINT. На возможность крушения также указывает быстрое снижение воздушного судна. По данным некоторых СМИ, самолет Асада могла атаковать ракета, которая была выпущена в 5:30 утра по сирийскому времени возле базы 4-ой дивизии.

Премьер-министр Сирии готовится передать власть в стране

Премьер-министр Сирии выразил готовность осуществить передачу власти в стране посредством мирного процесса, сообщил телеканал Al Arabiya. По данным источника, глава сирийского правительства сейчас находится у себя дома и не планирует его покидать. Кроме того, он выразил готовность к сотрудничеству с любым правительством, которое будет избрано народом Сирии, и призвал жителей страны сохранять государственное имущество в целостности.

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В столице Сирии, Дамаске, 8 декабря боевики захватили множество правительственных зданий, включая сирийское радио и телевидение, а также МВД. На фоне разгоревшегося военного конфликта президент Сирии Башар Асад экстренно покинул столицу. Вслед за ним массово покидают Дамаск и мирные жители. Что сейчас происходит в столице Сирии — в материале URA.RU. Оппозиция захватила Дамаск Вооруженная оппозиция Сирии заявила о захвате столицы Дамаска, утверждая, что президент Башар Асад бежал из страны. Это заявление последовало после того, как повстанцы захватили город Хомс. В Дамаске в этот день также были слышны взрывы. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM. Боевики заняли множество правительственных зданий, включая сирийское радио и телевидение, а также МВД. После этого правительственные войска начали выводить свои силы из центра Дамаска. В городе паника, жители Дамаска массово покидают столицу На фоне наступления боевиков сирийцы начали массово покидать Дамаск. По информации CNN, 8 декабря в аэропорту царил хаос: люди спешили пройти контрольные пункты, направляясь к выходам на посадку. Персонал в аэропорту практически отсутствовал, а на сайтах мониторинга полетов вылетов не было запланировано. Президент Сирии уехал из Дамаска, самолет с ним пропал с радаров Ранее американские журналисты предположили, что Башар Асад мог покинуть Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. Такой вывод они сделали из-за отсутствия политика в его обычных местах пребывания. Авторы telegram-канала «КСИР» предполагают, что самолет Асада мог разбиться, так как он отключил передатчик и исчез с радаров OSINT. На возможность крушения также указывает быстрое снижение воздушного судна. По данным некоторых СМИ, самолет Асада могла атаковать ракета, которая была выпущена в 5:30 утра по сирийскому времени возле базы 4-ой дивизии. Премьер-министр Сирии готовится передать власть в стране Премьер-министр Сирии выразил готовность осуществить передачу власти в стране посредством мирного процесса, сообщил телеканал Al Arabiya. По данным источника, глава сирийского правительства сейчас находится у себя дома и не планирует его покидать. Кроме того, он выразил готовность к сотрудничеству с любым правительством, которое будет избрано народом Сирии, и призвал жителей страны сохранять государственное имущество в целостности.
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