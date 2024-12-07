Жога взялся за адаптацию бойцов-инвалидов, подключил своих новых друзей. Фото, видео

Полпред Жога посетил первый спортивный фестиваль для бойцов-инвалидов

08 декабря 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Совместное фото — неотъемлемый элемент любой встречи полпреда с народом Фото: Илья Московец © URA.RU Воскресенье, 8 декабря, у полпреда президента в УрФО Артема Жоги, а также у двух министров и заместителя военкома Свердловской области выдалось рабочим. В Екатеринбурге прошел спортфестиваль для участников СВО, ставших инвалидами. Полпреда не смутили скромность и малочисленность мероприятия: последние две недели он уделяет особое внимание адаптивным видам спорта, которые должны помочь в социализации бойцов, переживающий стресс после травм. Свидетелем события стал и корреспондент URA.RU. Спортивный фестиваль силы и мужества для участников СВО прошел в Екатеринбурге впервые. Площадкой стал общественный центр нового кампуса УрФУ в Новокольцовском, где недавно открыли Центр адаптивной медицины. Жога здесь был совсем недавно, в конце ноября, и анонсировал тогда большую поддержку, ведь возможности центра позволяют заниматься адаптацией бойцов СВО. Даже в выходной Жогу не оставили без компании Фото: Илья Московец © URA.RU «Делать фестиваль раньше было неактуально, сейчас запрос есть…» — уточнил один из организаторов. Сегодня в зале пара десятков бойцов, некоторые с женами и детьми. Кто-то лишился на фронте ноги, кто-то руки. «Люди до сих пор проходят реабилитации, до сих пор военнослужащие, сложно пока привлекать. Есть и такое, что отсутствует интерес. Поэтому мы запускаем сарафанное радио, чтобы люди приходили. Сегодня два человека [из бойцов СВО, кто стал профессионально заниматься адаптивными видами спорта]. Сейчас кто-то из бойцов загорится, и так потихоньку будем. У них же посттравматический синдром еще», — порассуждал представитель адаптивного центра «Родник» Алексей Коромыслов, один из организаторов мероприятия. Этот тезис подтвердил и Танаткан Букин, ныне заслуженный тренер России по волейболу, призер Паралимпийских игр, в прошлом — военный. Выполняя боевую задачу в Афганистане, он подорвался на мине и лишился ног. Потом был долгий период реабилитации и вытягивания себя из депрессии. Сейчас же он помогает другим бойцам проживать этот опыт, обучая их волейболу. Жогу такие примеры вдохновляют. Это было понятно уже после первого его визита в центр спортивной адаптации. Здесь он случайно познакомился с действующей чемпионкой УрФО, финалисткой чемпионата и кубка России по спортивным танцам на колясках Ольгой Ориничевой. Настолько проникся ее историей, что пригласил в полпредство узнать подробнее, как это увлечение помогает ей и другим людям. Познакомился тогда Жога и с пара-боксерами, а спустя несколько дней поехал к ним на тренировку в ДИВС. За неполные две недели он уделил много внимания этой теме. Жога не раз заявлял: сидеть без дела бойцу нельзя, иначе в голову лезут нехорошие мысли Фото: Илья Московец © URA.RU «Я не раз говорил, что спорт — это жизнь. Жизнь — это движение. Ребята, вы своим примером, вы своим опытом покажете еще раз, как нужно бороться, как нужно двигаться вперед. Жизнь — это череда каких-то таких тяжелых испытаний. Это очередное ваше испытание. И вы должны победить в этом испытании. И своим примером показать и привлечь всех наших ребят. Они будут сейчас возвращаться с фронта. Жизнь продолжается», — провел параллель Жога, открывая спортивный фестиваль. Сопровождали его министры Леонид Рапопорт (спорт) и Светлана Учайкина (культура), ректор УрФУ Виктор Кокшаров, был заместитель главного свердловского военкома Алексей Жуков. После открытия Жогу со свитой повели в спортивный зал, где любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах по различным видам спорта — баскетбол или фехтование на колясках, волейбол сидя, напольный керлинг, бочча, футбол. «Вот Владимир Панкратов у нас из Донецка, вы с ним поговорите. Заслуженный мастер спорта, хорошие выплаты получает», — знакомили Жогу со спортсменами. «За ранение?» — поинтересовался он. «Нет, спортивные», — ответили ему. Видимо, было важно показать, что спорт — это не только про эмоции, но еще и про достойную плату. Жога и сам попробовал сыграть в условиях, в которых играют спортсмены — сел на коляску и бросил мяч в баскетбольное кольцо. Попал. «Недавно был в Москве, предложил через фонд [„Защитники Отечества“] включить бокс в программу реабилитации бойцов. Он парням больше подходит, затраты минимальные. Любой фитнес-зал под него можно приспособить. Это же когда требуется много денег, вопросы возникают, а тут просто», — анонсировал он представителям центра «Родник». Вдохновился на тренировке пара-боксеров в ДИВСе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воскресенье, 8 декабря, у полпреда президента в УрФО Артема Жоги, а также у двух министров и заместителя военкома Свердловской области выдалось рабочим. В Екатеринбурге прошел спортфестиваль для участников СВО, ставших инвалидами. Полпреда не смутили скромность и малочисленность мероприятия: последние две недели он уделяет особое внимание адаптивным видам спорта, которые должны помочь в социализации бойцов, переживающий стресс после травм. Свидетелем события стал и корреспондент URA.RU. Спортивный фестиваль силы и мужества для участников СВО прошел в Екатеринбурге впервые. Площадкой стал общественный центр нового кампуса УрФУ в Новокольцовском, где недавно открыли Центр адаптивной медицины. Жога здесь был совсем недавно, в конце ноября, и анонсировал тогда большую поддержку, ведь возможности центра позволяют заниматься адаптацией бойцов СВО. «Делать фестиваль раньше было неактуально, сейчас запрос есть…» — уточнил один из организаторов. Сегодня в зале пара десятков бойцов, некоторые с женами и детьми. Кто-то лишился на фронте ноги, кто-то руки. «Люди до сих пор проходят реабилитации, до сих пор военнослужащие, сложно пока привлекать. Есть и такое, что отсутствует интерес. Поэтому мы запускаем сарафанное радио, чтобы люди приходили. Сегодня два человека [из бойцов СВО, кто стал профессионально заниматься адаптивными видами спорта]. Сейчас кто-то из бойцов загорится, и так потихоньку будем. У них же посттравматический синдром еще», — порассуждал представитель адаптивного центра «Родник» Алексей Коромыслов, один из организаторов мероприятия. Этот тезис подтвердил и Танаткан Букин, ныне заслуженный тренер России по волейболу, призер Паралимпийских игр, в прошлом — военный. Выполняя боевую задачу в Афганистане, он подорвался на мине и лишился ног. Потом был долгий период реабилитации и вытягивания себя из депрессии. Сейчас же он помогает другим бойцам проживать этот опыт, обучая их волейболу. Жогу такие примеры вдохновляют. Это было понятно уже после первого его визита в центр спортивной адаптации. Здесь он случайно познакомился с действующей чемпионкой УрФО, финалисткой чемпионата и кубка России по спортивным танцам на колясках Ольгой Ориничевой. Настолько проникся ее историей, что пригласил в полпредство узнать подробнее, как это увлечение помогает ей и другим людям. Познакомился тогда Жога и с пара-боксерами, а спустя несколько дней поехал к ним на тренировку в ДИВС. За неполные две недели он уделил много внимания этой теме. «Я не раз говорил, что спорт — это жизнь. Жизнь — это движение. Ребята, вы своим примером, вы своим опытом покажете еще раз, как нужно бороться, как нужно двигаться вперед. Жизнь — это череда каких-то таких тяжелых испытаний. Это очередное ваше испытание. И вы должны победить в этом испытании. И своим примером показать и привлечь всех наших ребят. Они будут сейчас возвращаться с фронта. Жизнь продолжается», — провел параллель Жога, открывая спортивный фестиваль. Сопровождали его министры Леонид Рапопорт (спорт) и Светлана Учайкина (культура), ректор УрФУ Виктор Кокшаров, был заместитель главного свердловского военкома Алексей Жуков. После открытия Жогу со свитой повели в спортивный зал, где любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах по различным видам спорта — баскетбол или фехтование на колясках, волейбол сидя, напольный керлинг, бочча, футбол. «Вот Владимир Панкратов у нас из Донецка, вы с ним поговорите. Заслуженный мастер спорта, хорошие выплаты получает», — знакомили Жогу со спортсменами. «За ранение?» — поинтересовался он. «Нет, спортивные», — ответили ему. Видимо, было важно показать, что спорт — это не только про эмоции, но еще и про достойную плату. Жога и сам попробовал сыграть в условиях, в которых играют спортсмены — сел на коляску и бросил мяч в баскетбольное кольцо. Попал. «Недавно был в Москве, предложил через фонд [„Защитники Отечества“] включить бокс в программу реабилитации бойцов. Он парням больше подходит, затраты минимальные. Любой фитнес-зал под него можно приспособить. Это же когда требуется много денег, вопросы возникают, а тут просто», — анонсировал он представителям центра «Родник». Вдохновился на тренировке пара-боксеров в ДИВСе.