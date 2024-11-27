Полпред Жога исполнил обещание перед руководством УрФУ — и этим воспользовались. Фото

Полпред Жога посетил Центр адаптивной медицины в кампусе УрФУ

27 ноября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

О боксе на колясках Жога услышал впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском — второй раз за два месяца. Но в этот раз экскурсия была более обстоятельной. Жогу, в частности, познакомили с научными достижениями ученых по адаптации инвалидов и рассказали об амбициозных планах по созданию федерального инновационного центра по реабилитации, в том числе участников СВО. Жога заинтересовался, стал свидетелем корреспондент URA.RU. Впервые здесь он побывал 4 октября — в свой первый рабочий день в Екатеринбурге. Он прилетел на строительный форум в «ЭКСПО-Центр», и губернатор Евгений Куйвашев, пользуясь возможностью, провел его по своим любимым стройкам по соседству — кампусу УрФУ (строили по поручению президента Путина) и Дворцу водных видов спорта. Реакция у Жоги оказалась хорошая несмотря на контузии Фото: Размик Закарян © URA.RU «Жогу тогда внутрь [общественного центра — ядро кампуса] не заводили — не было времени. Провели только по территории. Но настоятельно звали вернуться снова. Он тогда дал обещание, что приедет», — поделился один из участников той встречи. И полпред вернулся. Тем более, что был повод — недавно здесь открыли Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта. «Здесь обследуют спортсменов, и сегодня представители наших команд — ХК „Автомобилист“, ФК „Урал“ уже не должны ездить в Москву или куда-то далеко. Причем реабилитируют не только спортсменов, но и ветеранов СВО. Центр оборудован лабораторией функциональных тестирований и контроля в спорте, спортивным инвентарем для ряда паралимпийских дисциплин», — презентовал новинку ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Жоге предложили на себе испытать часть возможностей — на специальном приборе пройти тест на реакцию. «На самом деле, это сейчас активно используется в московском клиническом институте мозга, как раз после контузии, для реабилитации», — подвели Жогу к аппарату. «Сколько у меня их там было, со счета сбился», — прокомментировал в свою очередь он. Впрочем, тест прошел с отличными результатами. «Хорошая штука. Тем более [нужная], когда выводить ребят [из этого состояния] — импульс на мозг», — добавил он. Оценил Жога и то, что в центре реабилитанты могут не только поправить здоровье, но и найти интересное дело для досуга. Здесь даже разрабатывают методику бокса на колясках. Современная поликлиника в кампусе Жогу впечатлила Фото: Размик Закарян © URA.RU Затем Жоге показали медцентр, который строили к несостоявшейся Универсиаде, но теперь решили приспособить под поликлинику — не только для студентов, но и всех жителей Новокольцовского микрорайона. Открыть ее планируют в начале 2025 года. «Недавно получили большое количество оборудования… Есть кабинет травматолога, гипсовая… И, посмотрите, отдельный вход, который позволяет в дальнейшем сделать на базе медцентра травматологический пункт», — рассказывали Жоге об учреждении. Тот даже взял талон в электронную очередь. Уходя, полпред отдельно побеседовал с Кокшаровым. А тот потом раскрыл корреспонденту детали разговора. «У нас есть идея создания федерального центра — по крайней мере, по УрФО, который будет воплощать все возможности, которые есть у нас в университете, в области. Их можно объединить. Для этого нужно финансирование, попасть в федеральный реестр, получить гранты разных фондов и минздрава. Объединим усилия, и полпред пообещал поддержать со своей стороны движение вперед», — рассказал он. Говорят, в программе у Жоги запланировано еще одно мероприятие с руководством УрФУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском — второй раз за два месяца. Но в этот раз экскурсия была более обстоятельной. Жогу, в частности, познакомили с научными достижениями ученых по адаптации инвалидов и рассказали об амбициозных планах по созданию федерального инновационного центра по реабилитации, в том числе участников СВО. Жога заинтересовался, стал свидетелем корреспондент URA.RU. Впервые здесь он побывал 4 октября — в свой первый рабочий день в Екатеринбурге. Он прилетел на строительный форум в «ЭКСПО-Центр», и губернатор Евгений Куйвашев, пользуясь возможностью, провел его по своим любимым стройкам по соседству — кампусу УрФУ (строили по поручению президента Путина) и Дворцу водных видов спорта. «Жогу тогда внутрь [общественного центра — ядро кампуса] не заводили — не было времени. Провели только по территории. Но настоятельно звали вернуться снова. Он тогда дал обещание, что приедет», — поделился один из участников той встречи. И полпред вернулся. Тем более, что был повод — недавно здесь открыли Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта. «Здесь обследуют спортсменов, и сегодня представители наших команд — ХК „Автомобилист“, ФК „Урал“ уже не должны ездить в Москву или куда-то далеко. Причем реабилитируют не только спортсменов, но и ветеранов СВО. Центр оборудован лабораторией функциональных тестирований и контроля в спорте, спортивным инвентарем для ряда паралимпийских дисциплин», — презентовал новинку ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Жоге предложили на себе испытать часть возможностей — на специальном приборе пройти тест на реакцию. «На самом деле, это сейчас активно используется в московском клиническом институте мозга, как раз после контузии, для реабилитации», — подвели Жогу к аппарату. «Сколько у меня их там было, со счета сбился», — прокомментировал в свою очередь он. Впрочем, тест прошел с отличными результатами. «Хорошая штука. Тем более [нужная], когда выводить ребят [из этого состояния] — импульс на мозг», — добавил он. Оценил Жога и то, что в центре реабилитанты могут не только поправить здоровье, но и найти интересное дело для досуга. Здесь даже разрабатывают методику бокса на колясках. Затем Жоге показали медцентр, который строили к несостоявшейся Универсиаде, но теперь решили приспособить под поликлинику — не только для студентов, но и всех жителей Новокольцовского микрорайона. Открыть ее планируют в начале 2025 года. «Недавно получили большое количество оборудования… Есть кабинет травматолога, гипсовая… И, посмотрите, отдельный вход, который позволяет в дальнейшем сделать на базе медцентра травматологический пункт», — рассказывали Жоге об учреждении. Тот даже взял талон в электронную очередь. Уходя, полпред отдельно побеседовал с Кокшаровым. А тот потом раскрыл корреспонденту детали разговора. «У нас есть идея создания федерального центра — по крайней мере, по УрФО, который будет воплощать все возможности, которые есть у нас в университете, в области. Их можно объединить. Для этого нужно финансирование, попасть в федеральный реестр, получить гранты разных фондов и минздрава. Объединим усилия, и полпред пообещал поддержать со своей стороны движение вперед», — рассказал он. Говорят, в программе у Жоги запланировано еще одно мероприятие с руководством УрФУ.