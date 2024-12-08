«Пела громче Лепса»: шумную фанатку вывели с концерта звезды

Shot: в Петербурге на концерте Лепса охрана вывела женщину за громкое пение
© Служба новостей «URA.RU»
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На концерте Лепса в Санкт-Петербурге охрана вывела из зала женщину из-за неадекватного поведения
На концерте Лепса в Санкт-Петербурге охрана вывела из зала женщину из-за неадекватного поведения Фото:

На концерте российского певца Григория Лепса в Санкт-Петербурге произошел инцидент с одной из зрительниц. По словам очевидцев, фанатка артиста была выведена из зала БКЗ «Октябрьский» за то, что пела слишком громко, мешая другим посетителям концерта.

«Очень громкую фанатку Григория Лепса вывели прямо с его концерта в Петербурге из-за того, что она „пела громче“ самого артиста», — передает telegram-канал Shot. Ситуация на концерте обострилась, когда несколько зрителей пожаловались на поведение женщины, которая, сидя на балконе, подпевала каждой песне. Зрители, находящиеся поблизости, не стали долго терпеть происходящее и быстро вызвали охрану для разрешения ситуации.

Сотрудникам охраны женщина заявила, что имеет право петь как хочет, так как оплатила входной билет. В конечном итоге, зрительницу, предположительно находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, оперативно задержали и вывели из зала.

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На концерте российского певца Григория Лепса в Санкт-Петербурге произошел инцидент с одной из зрительниц. По словам очевидцев, фанатка артиста была выведена из зала БКЗ «Октябрьский» за то, что пела слишком громко, мешая другим посетителям концерта. «Очень громкую фанатку Григория Лепса вывели прямо с его концерта в Петербурге из-за того, что она „пела громче“ самого артиста», — передает telegram-канал Shot. Ситуация на концерте обострилась, когда несколько зрителей пожаловались на поведение женщины, которая, сидя на балконе, подпевала каждой песне. Зрители, находящиеся поблизости, не стали долго терпеть происходящее и быстро вызвали охрану для разрешения ситуации. Сотрудникам охраны женщина заявила, что имеет право петь как хочет, так как оплатила входной билет. В конечном итоге, зрительницу, предположительно находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, оперативно задержали и вывели из зала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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