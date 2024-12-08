Профессор Хельсинкского университета: украинский конфликт должны закончить на условиях России

Российско-украинский конфликт должен прекратиться на условиях Москвы. Такое мнение озвучил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. По его словам, текущая ситуация на поле боя диктует такой исход.
«Поскольку Россия доминирует над событиями на поле боя, мир должен быть заключен на условиях Кремля», — заявил профессор в своем личном блоге. По его мнению, если условия России будут проигнорированы, то Кремль может подтолкнуть Вооруженные силы Украины к «безоговорочной капитуляции». Так боевые действия будут закончены, но с более тяжелыми последствиями для Запада.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением прекращения огня на территории Украины. Республиканец считает, что «хорошо знает» главу РФ, и что российско-украинский конфликт может перерасти в нечто большее, если его не прекратить сейчас. По словам американского политика, Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией.
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