Трамп: Украина хочет заключить сделку с Россией

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Трамп заявил, что Украина желает сделки с РФ
Трамп заявил, что Украина желает сделки с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией, чтобы прекратить продолжающийся конфликт. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», — написал Трамп на  своей странице в соцсети Truth Social. Он также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров по урегулированию ситуации.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил Париж, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона он провел переговоры с украинским лидером. Как прошла встреча — в материале URA.RU.

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Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией, чтобы прекратить продолжающийся конфликт. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры. «Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», — написал Трамп на  своей странице в соцсети Truth Social. Он также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров по урегулированию ситуации. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил Париж, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона он провел переговоры с украинским лидером. Как прошла встреча — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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