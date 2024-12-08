Трамп: Украина хочет заключить сделку с Россией

Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией, чтобы прекратить продолжающийся конфликт. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров по урегулированию ситуации.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил Париж, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона он провел переговоры с украинским лидером. Как прошла встреча — в материале URA.RU.
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