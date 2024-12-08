«Я хорошо знаю Владимира»: Трамп обратился к Путину с просьбой о сделке с Украиной

Трамп: Путину пора действовать на прекращение огня на Украине
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Трамп призвал Путина к разрешению конфликта на Украине
Трамп призвал Путина к разрешению конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением прекращения огня на территории Украины. Республиканец заявил, что «хорошо знает» главу РФ и что российско-украинский конфликт может перерасти в нечто большее, если его не прекратить сейчас.

«Я хорошо знаю Владимира [Путин]. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил мнение, что стоит прекратить огонь на Украине, иначе конфликт может перерасти в нечто большее.

Ранее Трамп совершил визит в Париж, в рамках которого состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона были организованы переговоры между американским и украинским лидерами. Трамп заявил, что Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией. Как прошла встреча в Париже — в материале URA.RU.

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Избранный президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением прекращения огня на территории Украины. Республиканец заявил, что «хорошо знает» главу РФ и что российско-украинский конфликт может перерасти в нечто большее, если его не прекратить сейчас. «Я хорошо знаю Владимира [Путин]. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил мнение, что стоит прекратить огонь на Украине, иначе конфликт может перерасти в нечто большее. Ранее Трамп совершил визит в Париж, в рамках которого состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона были организованы переговоры между американским и украинским лидерами. Трамп заявил, что Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией. Как прошла встреча в Париже — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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