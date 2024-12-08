«Я хорошо знаю Владимира»: Трамп обратился к Путину с просьбой о сделке с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением прекращения огня на территории Украины. Республиканец заявил, что «хорошо знает» главу РФ и что российско-украинский конфликт может перерасти в нечто большее, если его не прекратить сейчас.
«Я хорошо знаю Владимира [Путин]. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил мнение, что стоит прекратить огонь на Украине, иначе конфликт может перерасти в нечто большее.
Ранее Трамп совершил визит в Париж, в рамках которого состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона были организованы переговоры между американским и украинским лидерами. Трамп заявил, что Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией. Как прошла встреча в Париже — в материале URA.RU.
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